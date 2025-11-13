Hyuna se desmayó en pleno show y generó gran preocupación en el público
HyunA, la artista que participó en “Gangnam Style”, cayó inconsciente en medio del escenario y debió ser asistida de urgencia.
La reconocida cantante surcoreana HyunA protagonizó un momento de gran preocupación en el festival Waterbomb Macao 2025, cuando se desplomó repentinamente durante su actuación frente a una multitud. La artista, de 33 años, interpretaba su popular tema “Bubble Pop” cuando perdió el conocimiento en pleno escenario.
De acuerdo con los videos que circularon en redes sociales, HyunA cayó al piso mientras bailaba, generando sorpresa entre los asistentes. Los bailarines interrumpieron el show para socorrerla, y uno de los guardias de seguridad la retiró en brazos ante el desconcierto general.
Horas más tarde, la artista se recuperó y decidió comunicarse con su público a través de Instagram, donde expresó su malestar y pidió disculpas por lo ocurrido. “Quería mostrarles una gran presentación, pero no siento que lo haya logrado, y para ser honesta, no recuerdo nada de lo que pasó. Muchos fans de Macao vinieron… todos pagaron para ver este show, así que me siento muy apenada”, escribió.
En el mismo mensaje, la intérprete prometió esforzarse más y fortalecer su estado físico para evitar nuevos episodios. “Gracias por acompañarme y alentarme desde que era joven, a pesar de mis defectos. Y estoy bien. No se preocupen por mí”, agregó, llevando tranquilidad a sus seguidores.
El episodio se produjo apenas unos días después de que HyunA hiciera pública una llamativa pérdida de peso: confesó haber bajado 10 kilos en un mes, mostrando en redes su nueva figura de 49 kilos. La cantante explicó que decidió “cambiar el primer dígito” tras recibir comentarios sobre un supuesto aumento de peso e incluso rumores de embarazo, surgidos luego de su reciente casamiento.
Sin embargo, su testimonio encendió las alarmas dentro del mundo del K-pop. Way, exintegrante del grupo Crayon Pop, expresó su preocupación por las “dietas extremas” y los estándares estéticos que predominan en la industria surcoreana.
No es la primera vez que HyunA atraviesa un cuadro similar. En 2020, la propia artista reveló haber sido diagnosticada con síncope vasovagal, una afección que puede causar desmayos súbitos debido a bajas bruscas de presión arterial y ritmo cardíaco, frecuentemente vinculadas con el estrés, la falta de descanso o los regímenes alimenticios restrictivos.
