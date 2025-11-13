Hyuna se desmayó en pleno show y generó gran preocupación en el público

Sin embargo, su testimonio encendió las alarmas dentro del mundo del K-pop. Way, exintegrante del grupo Crayon Pop, expresó su preocupación por las “dietas extremas” y los estándares estéticos que predominan en la industria surcoreana.

No es la primera vez que HyunA atraviesa un cuadro similar. En 2020, la propia artista reveló haber sido diagnosticada con síncope vasovagal, una afección que puede causar desmayos súbitos debido a bajas bruscas de presión arterial y ritmo cardíaco, frecuentemente vinculadas con el estrés, la falta de descanso o los regímenes alimenticios restrictivos.

desmayo HyunA