El enojo de la China Suárez con Disney tras su fallida nota en Luzu TV

“Por lo que me dicen desde adentro de la plataforma es que la pasaron realmente mal con todo esto y que la China los cagó a pedos, eso me dicen a mí. Versión sacada, hagan algo bien y organícense para no dejarme mal parada, algo así me dicen que fue el reclamo”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Imagínense que Disney pone una cifra millonaria a Eugenia para que haga esta serie y ella puso el grito en el cielo con todo esto y no le importó nada. Ella desde que está con Icardi no se come una, se icardizó. Te lo vengo diciendo hace mucho”.