El enojo de la China Suárez con Disney tras su fallida nota en Luzu TV
En el canal de streaming habían anunciado una charla de la actriz y luego se dio de baja.
La cancelación de la entrevista entre Diego Leuco y La China Suárez en la plataforma LuzuTV sorprendió a la audiencia y generó especulaciones en el mundo del espectáculo argentino. El motivo detrás de la suspensión no fue una exigencia de la actriz, como se llegó a rumorear, sino un malentendido en la producción sobre la supuesta necesidad de que Nico Occhiato estuviera presente durante la nota.
Juan Etchegoyen dio a conocer en su programa la trama detrás del enojo de la famosa con las personas encargadas para esta tarea. "Déjenme decirles que Eugenia está bastante caliente con Disney por lo que me cuentan”, aseguró.
“Esta mañana temprano hablé con diferentes personas de la plataforma que me dijeron que fue verdaderamente un caos este tema. La China furiosa con la gente de la plataforma llamó para hablar con los responsables de lo que pasó”, agregó Etchegoyen.
Según el periodista: “La charla fue áspera me dicen a mí pero lo que también me cuentan es que ella tenía una intención clara también de ir a lo de Occhiato porque es el ciclo más visto de Luzu. Lo que me dicen a mí es que Eugenia en un primer momento no le gustó que le digan que no en Nadie Dice Nada”.
“Por lo que me dicen desde adentro de la plataforma es que la pasaron realmente mal con todo esto y que la China los cagó a pedos, eso me dicen a mí. Versión sacada, hagan algo bien y organícense para no dejarme mal parada, algo así me dicen que fue el reclamo”, dijo al respecto el comunicador.
Y concluyó: “Imagínense que Disney pone una cifra millonaria a Eugenia para que haga esta serie y ella puso el grito en el cielo con todo esto y no le importó nada. Ella desde que está con Icardi no se come una, se icardizó. Te lo vengo diciendo hace mucho”.
