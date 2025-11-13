Tom Felton retomó su papel como Draco Malfoy en Harry Potter y fue ovacionado en Broadway
Con su participación, Felton marca un hecho histórico: es el primer integrante del elenco original de las películas en sumarse a la versión teatral, que debutó en Londres en 2016 y llegó a Broadway dos años después.
Con una ovación que duró medio minuto, Tom Felton volvió a ponerse en la piel de Draco Malfoy en el musical Harry Potter y el Niño Maldito, marcando su debut dentro de la producción de Broadway.
El actor británico fue recibido con aplausos y gritos de entusiasmo que se extendieron durante unos 30 segundos antes de que pronunciara su primera línea: “Necesito un favor”. El momento, cargado de nostalgia para los fanáticos de la saga, fue registrado y compartido por la cuenta oficial de Instagram de la obra, que acompañó la publicación con una frase icónica de los comienzos de la historia: “Entonces es cierto lo que dicen en el tren”, una cita del propio Malfoy en Harry Potter y la piedra filosofal, cuando conoce por primera vez a Harry camino a Hogwarts.
La escena despertó una ola de emoción entre los seguidores del universo mágico, que celebraron el regreso de Felton a su papel más recordado.
Un regreso al pasado con una historia nueva
Ambientada 19 años después de los acontecimientos finales de la saga literaria, Harry Potter y el legado maldito muestra a los personajes en su vida adulta: Draco, Harry, Ron y Hermione ya son padres y acompañan a sus hijos en su ingreso al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
Felton hizo historia al convertirse en el primer actor de las películas en unirse al elenco teatral, una producción que se estrenó en Londres en 2016 y llegó a Broadway en 2018. Según los productores, su participación se extenderá por 19 semanas, un número que curiosamente coincide con la cantidad de años que separan los hechos de la obra del final de la saga original.
“Es muy fácil emocionarse”
El anuncio de su incorporación se realizó en junio, y desde entonces Felton no ha ocultado la carga emocional de este reencuentro con su personaje. "Es muy fácil emocionarse", confesó. "Cuando me pusieron la peluca rubia para la función de teatro, lloré inmediatamente. Fue como un viaje al pasado", agregó, reflejando el vínculo que aún mantiene con Draco Malfoy y con la historia que lo acompañó desde su adolescencia.
El actor también reflexionó sobre la nueva etapa que enfrenta dentro del universo Potter: “Aunque para mí supone retomar un papel antiguo, también implica adentrarme en un terreno nuevo y desconocido. Lo conozco bastante bien de niño. No lo conozco tan bien de adulto”.
