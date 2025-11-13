Tom Felton retomó su papel como Draco Malfoy en Harry Potter y fue ovacionado en Broadway

musical de Broadway Harry Potter

“Es muy fácil emocionarse”

El anuncio de su incorporación se realizó en junio, y desde entonces Felton no ha ocultado la carga emocional de este reencuentro con su personaje. "Es muy fácil emocionarse", confesó. "Cuando me pusieron la peluca rubia para la función de teatro, lloré inmediatamente. Fue como un viaje al pasado", agregó, reflejando el vínculo que aún mantiene con Draco Malfoy y con la historia que lo acompañó desde su adolescencia.

El actor también reflexionó sobre la nueva etapa que enfrenta dentro del universo Potter: “Aunque para mí supone retomar un papel antiguo, también implica adentrarme en un terreno nuevo y desconocido. Lo conozco bastante bien de niño. No lo conozco tan bien de adulto”.