La historia de los gemelos con una extraña enfermedad que emocionó a todos en Buenas noches Familia

Thiago y Leonel tienen apenas cinco años, pero su historia ya inspiró a miles de personas en todo el país. Nacieron gemelos y desde el primer día enfrentan juntos el desafío del síndrome de Noonan, una condición genética poco frecuente que requiere controles médicos permanentes en el Hospital Garrahan. Cada visita al centro de salud implica organización, esfuerzo y, muchas veces, la imposibilidad de afrontar los gastos de traslado, ya que sus viajes suelen ser en tren o colectivo.