La historia de los gemelos con una extraña enfermedad que emocionó a todos en Buenas noches Familia
Thiago y Leonel, de 5 años y pacientes del Garrahan, recibieron el apoyo solidario de la gente en Buenas Noches Familia.
Thiago y Leonel tienen apenas cinco años, pero su historia ya inspiró a miles de personas en todo el país. Nacieron gemelos y desde el primer día enfrentan juntos el desafío del síndrome de Noonan, una condición genética poco frecuente que requiere controles médicos permanentes en el Hospital Garrahan. Cada visita al centro de salud implica organización, esfuerzo y, muchas veces, la imposibilidad de afrontar los gastos de traslado, ya que sus viajes suelen ser en tren o colectivo.
Este miércoles por la noche, su historia tuvo una enorme repercusión cuando fue compartida en el programa Buenas noches Familia, el ciclo de entretenimiento conducido por Guido Kaczka. En cuestión de minutos, la dulzura de los pequeños conmovió tanto al conductor como al público en el estudio y a millones de televidentes que siguieron el momento desde sus casas.
A través de un video cargado de ternura, Thiago y Leonel se presentaron al país con una espontaneidad irresistible:“Yo me llamo Leo. Yo me llamo Thiago, y somos gemelitos. Con un síndrome que se llama Noonan rasopatía. Tenemos cinco añitos. Somos pacientes del Hospital Garrahan. A veces no podemos viajar porque no tenemos para el boleto. Somos muy D-I-V-E-R-T-I-D-O-S.”
Las palabras de los niños no solo despertaron sonrisas, sino también lágrimas y una profunda empatía. Es por esto que Nico, un amigo cercano a la familia, decidió deleitar a todos los presentes al ritmo de Leo Mattioli y la cumbia romántica, logrando así, llenar el estudio de emoción y alegría. Guido, visiblemente conmovido, no pudo evitar quebrarse al compartir la emoción del momento.
Como suele suceder en el programa, la respuesta del público no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, y la audiencia, conmovida por la historia de los gemelos, colaboró de corazón. Finalmente, Thiago y Leonel recibieron un premio superior a los 25 millones de pesos, una ayuda fundamental que su familia destinará a cubrir traslados, tratamientos y las necesidades médicas que aseguren una mejor calidad de vida para ambos.
