Impresionante incendio en un edificio de oficinas de Retiro

Finalmente, se informó que por el siniestro 200 personas fueron evacuadas y no se registró ningún herido. “Fue un incendio en la terraza y había mucho humo. Rápidamente los bomberos de la Ciudad procedieron a extinguir y circunscribir el siniestro. Se procedió a evacuar al personal del edificio por una cuestión de prevención”, detalló Alberto Crescenti, titular del SAME, y confirmó: “Evaluamos a los que salieron del edificio, pero están bien”.

Minutos antes de las 11 de la mañana, el personal del SAME dio por finalizado el operativo, sin asistencias médicas.

El siniestro se originó en una hora clave para el tránsito en la zona. Con motivo del operativo, personal de la Policía de la Ciudad realizó un corte total de circulación al tránsito sobre Cerrito, en dirección a Constitución, para permitir el trabajo de los equipos de emergencias médicas y de bomberos. Sobre la avenida 9 de Julio, el tránsito circulaba con normalidad sobre su diferentes carriles.