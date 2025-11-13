Impresionante incendio en un edificio de oficinas de Retiro
Las llamas se desataron en la terraza del inmueble y provocaron una densa humareda. Todos los ocupantes fueron evacuados.
Un importante incendio se desató este jueves por la mañana en la terraza de un edificio de diez pisos, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Por el siniestro, 200 personas fueron evacuadas y no se registraron heridos.
El operativo de los equipos de emergencia se inició minutos antes de las 10.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de humo en la terraza de un edificio de oficinas ubicado en Cerrito y Marcelo T. de Alvear.
Las llamas generaron una extensa columna de humo negro que emanaba desde la parte superior de la estructura y pudo divisarse desde varios puntos del centro porteño.
Efectivos de Bomberos de la Ciudad se dirigieron al lugar y lograron contener las llamas pasadas las 10. Según detallaron, el procedimiento se llevó a cabo con una sola manguera de 45 milímetros de diámetro para lograr un ataque rápido de las llamas con un caudal suficiente de agua.
En tanto, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó un amplio operativo con la presencia de trece móviles en el lugar preparados para asistir a posibles afectados por el incendio.
Finalmente, se informó que por el siniestro 200 personas fueron evacuadas y no se registró ningún herido. “Fue un incendio en la terraza y había mucho humo. Rápidamente los bomberos de la Ciudad procedieron a extinguir y circunscribir el siniestro. Se procedió a evacuar al personal del edificio por una cuestión de prevención”, detalló Alberto Crescenti, titular del SAME, y confirmó: “Evaluamos a los que salieron del edificio, pero están bien”.
Minutos antes de las 11 de la mañana, el personal del SAME dio por finalizado el operativo, sin asistencias médicas.
El siniestro se originó en una hora clave para el tránsito en la zona. Con motivo del operativo, personal de la Policía de la Ciudad realizó un corte total de circulación al tránsito sobre Cerrito, en dirección a Constitución, para permitir el trabajo de los equipos de emergencias médicas y de bomberos. Sobre la avenida 9 de Julio, el tránsito circulaba con normalidad sobre su diferentes carriles.
