Entre las rosas, los moños y las cartas, el hilo rojo capta la atención. Icardi no lo mencionó en su mensaje, pero la elección conecta con el pasado de la actriz: en 2015 protagonizó El hilo rojo junto a Benjamín Vicuña, filme dirigido por Daniela Goggi que relató el reencuentro de Abril y Manuel, dos personas unidas por la leyenda oriental del hilo invisible que conecta a quienes están destinados a encontrarse. La ficción y la vida personal de sus protagonistas quedaron entrelazadas durante el rodaje, y la película llegó a los cines en mayo de 2016, el mismo mes en que Vicuña y Suárez confirmaron su relación.