Impactante: ¿qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez por sus 731 días juntos?
Mauro Icardi celebró 731 días con la China Suárez con 731 rosas rojas, cartas manuscritas y un hilo rojo que evocó su película con Benjamín Vicuña.
Mauro Icardi quiso marcar los 731 días de relación con la China Suárez con una escena íntima sobre una mesa de mármol: un enorme ramo de 731 rosas rojas, hojas cubiertas de letra manuscrita y un hilo rojo que la actriz enrolla entre sus dedos. El delantero compartió la postal en sus historias de Instagram junto a un mensaje directo: “Buennnn Día mi hermosa Princesa Feliz Aniversario. Te Amo 731 Días, 731 Rosas @sangrejaponesa”.
En la imagen, Eugenia Suárez aparece sentada frente a la mesa, con el pelo recogido y un conjunto en tonos oscuros, mientras observa los papeles con expresión de emoción. Detrás, cientos de rosas rojas forman una estructura redondeada, envuelta con moños bordó y papel en tonos claros. El número de flores no resulta casual: Icardi lo vinculó de forma explícita con los días que llevan juntos. Las hojas escritas a mano, con trazos y párrafos extensos, completan la sorpresa de aniversario.
Entre las rosas, los moños y las cartas, el hilo rojo capta la atención. Icardi no lo mencionó en su mensaje, pero la elección conecta con el pasado de la actriz: en 2015 protagonizó El hilo rojo junto a Benjamín Vicuña, filme dirigido por Daniela Goggi que relató el reencuentro de Abril y Manuel, dos personas unidas por la leyenda oriental del hilo invisible que conecta a quienes están destinados a encontrarse. La ficción y la vida personal de sus protagonistas quedaron entrelazadas durante el rodaje, y la película llegó a los cines en mayo de 2016, el mismo mes en que Vicuña y Suárez confirmaron su relación.
La dedicatoria llegó días después de una escapada de ambos a Carmelo, Uruguay, donde compartieron fotos entre caballos, viñedos y paisajes de campo. “Belleza salvaje”, escribió Icardi en una de las imágenes de Suárez; en otra postal juntos eligió: “Dame esa sonrisa toda la vida”.
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