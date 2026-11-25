Por su parte, Salwe también intervino en el debate y planteó que el dinero reclamado tiene como finalidad garantizar el bienestar de las chicas, independientemente de la relación que exista entre sus padres. "La plata no es para Wanda, es para las hijas en todo caso", señaló.

En ese contexto, los integrantes del ciclo también hicieron referencia a la situación económica de la empresaria y al esfuerzo que estaría realizando para hacerse cargo de los gastos de sus hijas. "Y aparte se mantiene entre ambos. Y de hecho es millonaria, pero la está manteniendo sola", agregaron.

Así, el enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo, esta vez con el foco puesto en la asistencia económica y la cobertura médica de sus hijas. Mientras el conflicto entre ambos continúa sin encontrar una resolución, la nueva denuncia vuelve a poner bajo la lupa las responsabilidades parentales del futbolista.