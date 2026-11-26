Luego de haber disfrutado de una escapada de fin de semana en Uruguay junto a Mauro Icardi, la China Suárez emprendió el regreso a la Argentina y rápidamente captó la atención de sus seguidores en las redes sociales. A través de una secuencia de fotografías compartidas en sus historias de Instagram, la actriz abrió nuevamente las puertas de la intimidad cotidiana que vive junto al delantero en la reconocida Casa de los Sueños, exhibiendo los primeros preparativos que ya puso en marcha de cara a las celebraciones de fin de año.