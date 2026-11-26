La China Suárez decoró la casa de los sueños para Navidad: las imágenes
Luego de pasar un fin de semana en pareja con Mauro Icardi lejos de su hogar, la actriz mostró que ya se prepara para las fiestas.
Luego de haber disfrutado de una escapada de fin de semana en Uruguay junto a Mauro Icardi, la China Suárez emprendió el regreso a la Argentina y rápidamente captó la atención de sus seguidores en las redes sociales. A través de una secuencia de fotografías compartidas en sus historias de Instagram, la actriz abrió nuevamente las puertas de la intimidad cotidiana que vive junto al delantero en la reconocida Casa de los Sueños, exhibiendo los primeros preparativos que ya puso en marcha de cara a las celebraciones de fin de año.
Lejos de aguardar a que comenzara el mes de diciembre para dar inicio a las tradiciones festivas, la artista decidió adelantarse al calendario navideño y se abocó de lleno a ambientar distintos sectores de la propiedad. Mediante estas postales caseras, Suárez dejó ver cómo empezó a transformar el aspecto habitual de los espacios comunes de la vivienda, contagiando el espíritu de las fiestas entre quienes siguen de cerca cada paso de su día a día junto al futbolista.
Dentro de todo el despliegue decorativo que la actriz fue enseñando en sus plataformas digitales, hubo un elemento específico que se robó todas las miradas de los usuarios por su gran presencia visual. Se trató de unas imponentes guirnaldas que la propia Suárez dispuso cuidadosamente a lo largo de las barandas de la escalera principal, aportando un toque festivo y llamativo que renovó por completo uno de los rincones más emblemáticos de la residencia.
Asimismo, la jornada de ambientación hogareña no estuvo exenta de un fuerte componente familiar, ya que la intérprete optó por hacer partícipes a sus hijos tanto de la actividad como de los registros publicados en su cuenta oficial. De este modo, entre adornos anticipados y escenas de la vida diaria en la Casa de los Sueños, la China Suárez volvió a ubicarse en el centro de la conversación mediática tras su reciente paso por suelo uruguayo con Mauro Icardi.
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