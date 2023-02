Indio Solari: "Ya no tengo más ganas de ser un artista que está peleando en el escenario"

Luego de eso llegó la fecha de Olavarría en 2017, ciudad maldita para el músico, y después de eso nunca más se subió a un escenario en vivo. De hecho en el último, tiempo además de su redes sociales y temas subidos a sus canales, solo hizo esporádicas apariciones grabadas en los recitales de LFDAA.

Hace pocos días, el Indio Solari dio una entrevista le preguntaron sobre una vuelta a los escenarios, y sin vueltas respondió: "En este momento está entreabierta esa puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión".

"Ya no tengo más ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera", manifestó el artista en diálogo con Mariskal Romero.

Y agregó: "Esto lo tengo decidido desde hace mucho tiempo, desde que les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas, porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos".

Al ser consultado sobre como toma su retiro y su salud, el cantante indicó: "Ya sabía que cuando me llegara lo del artista jovato, no quería estar ahí arriba. Estoy preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario, por momentos cuando los veo a los chicos me viene una cosita, pero no es un drama".

"Lo que no me gustaría es que en algún momento me impidiera hacer canciones. Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante las gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo. Pero me quedo tranquilo, porque los chicos están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos", añadió.

A pesar de su enfermedad, el Indio no baja los brazos y aseguró: "desgraciadamente para mí va progresando, pero hay que presentarle batalla".