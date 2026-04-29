Quién es el hincha de Estudiantes que se volvió viral por su voz parecida a la del Indio Solari

El video comenzó a replicarse a gran velocidad en X, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios hicieron foco en ese parecido con el Indio. No solo por la voz, sino también por ciertos gestos y una forma reflexiva de expresarse que no suele aparecer en entrevistas futboleras. En cuestión de horas, aparecieron memes, recortes editados y todo tipo de comentarios que lo terminaron instalando como uno de los virales del día.