Quién es el hincha de Estudiantes que se volvió viral por su voz parecida a la del Indio Solari
Un simpatizante del Pincha sorprendió en una entrevista post partido y en redes no tardaron en encontrarle un parecido muy particular.
Un hincha de Estudiantes de La Plata se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de una entrevista a la salida de la cancha que rápidamente empezó a circular en redes sociales. ¿El motivo? Su forma de hablar, que muchos usuarios asociaron de inmediato con Indio Solari.
El protagonista es Matías Olivera, quien fue abordado por un móvil tras el partido frente a Talleres de Córdoba. En ese intercambio, lejos de las respuestas típicas que suelen escucharse en este tipo de notas, su tono calmo, la cadencia de su voz y la manera de construir cada frase generaron un impacto inmediato.
El video comenzó a replicarse a gran velocidad en X, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios hicieron foco en ese parecido con el Indio. No solo por la voz, sino también por ciertos gestos y una forma reflexiva de expresarse que no suele aparecer en entrevistas futboleras. En cuestión de horas, aparecieron memes, recortes editados y todo tipo de comentarios que lo terminaron instalando como uno de los virales del día.
Sin embargo, detrás de ese momento espontáneo hay un perfil que explica parte del fenómeno. Olivera está vinculado al mundo de la música: es profesor, se formó en la Universidad Nacional de La Plata y también desarrolla proyectos como cantante y compositor. Ese dato no pasó desapercibido y muchos lo tomaron como una clave para entender su particular forma de hablar y su impronta.
Lo cierto es que el episodio volvió a mostrar cómo, en el fútbol argentino, cualquier escena puede transformarse en tendencia en cuestión de minutos. Esta vez, no fue un gol ni una polémica arbitral, sino la aparición de un hincha que, sin proponérselo, terminó captando toda la atención con un estilo propio que lo hizo destacar entre la multitud.
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