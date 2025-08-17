Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan presentaron "Otro viernes de Locos": "Hemos evolucionado durante 22 años"

"No creo que el enfoque sea tan diferente porque hemos evolucionado como seres humanos durante 22 años", explicó Lee Curtis a lo que Lohan dejó en claro "y los personajes también". Por eso, Jamie afirmó: "Tess sigue siendo una terapeuta, ella sigue ejerciendo. Para Tess, y tal vez la gente se de cuenta viendo la película, lo más difícil es que en un matrimonio cuando una persona se ha retirado y la otra persona no lo ha hecho está la lucha esa entre "cariño, quiero que te vayas" y "vámonos de viaje". Y ella está como "si, yo también quiero, pero todavía me gusta mi trabajo y todavía tengo..." así que para Tess, ese fue un tipo divertido de complicación".

Freakier Friday

Por otro lado, la actriz también contó que tratar de ser una abuela solidaria en este film también fue desafiante: "Quería ser una abuela solidaria, pero sin ser una madre asfixiante o abuela", explicó ante minutouno.com. En lo que respecta a Lindsay, ella dijo: "Creo que en el caso de Anna sería que ahora es mamá, así que ya es diferente todo para ella. Y ella está tratando de averiguar cómo hacer malabares y manejar: seguir todavía sus sueños y ser una buena madre para una adolescente que es similar a lo que era Tess".

"Pero sigue siendo diferente porque ella es una adolescente y todavía está más cerca de la edad de su hija", espetó también la actriz. Entre otras cosas, durante la entrevista con minutouno.com las protagonistas de esta dupla icónica de Disney también revelaron cómo podría conectar la audiencia con el film y qué se siente reunirse con todo el elenco original. No te pierdas todas sus declaraciones en el video.

Sinopsis oficial de Otro viernes de Locos

En esta entrega, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a Tess y Anna Coleman. La historia continúa años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.