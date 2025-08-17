Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan presentaron "Otro viernes de Locos": "Hemos evolucionado durante 22 años"
Después de 22 años las actrices volvieron a ser Anna y Tess. En exclusiva con minutouno.com hablaron sobre los cambios que tiene la secuela.
Cuando Disney anuncia una secuela que no parecía necesaria comienza a correr el reloj de los fanáticos para disfrutar el estreno y ver qué se encuentran. Y, si bien generalmente las expectativas son bajas, fervientemente puedo decir que la productora vuelve a sorprender. "Otro viernes de Locos", la continuación de " Un viernes de Locos" era una película que, sin saberlo, todos necesitábamos. Especialmente porque volvió a contar con la presencia de Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan manteniendo la esencia y la diversión que el primer film dejó hace 22 años.
"Otro viernes de Locos" se estrenó en cines el pasado 7 de agosto y es una mezcla de ilusión y emoción que expande la historia de esta memorable dupla de madre e hija cuyo inesperado intercambio de cuerpos desató innumerables enredos que despiertan risas hasta el día de hoy.
Tal es así que, con motivo de celebrar su estreno, desde minutouno.com hablamos con las protagonistas sobre el furor que genera su historia así como su regreso después de 22 años. En exclusiva con este medio, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis hicieron referencia a su relación fuera de cámaras, lo que permitió que su reencuentro en el set sea mucho más fácil así como también la evolución de estos personajes tras tantos años.
La entrevista exclusiva con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan
Durante la avant premiere mundial que se realizó en México, minutuno.com estuvo en contacto con las protagonistas, quienes emocionadas de celebrar el estreno revelaron detalles exclusivos. En primera instancia, ambas actrices contaron cómo se sintió volver a trabajar juntas. "Divertido y muy cómodo", comenzó diciendo Jamie Lee Curtis a lo que Lindsay Lohan sumó: "Fue como si ambas nos sintiéramos muy a gusto". Por tanto, Curtis también remarcó: "Nos conocemos porque nos vimos durante todo este tiempo. Si no nos hubiéramos visto desde 2003 hubiera sido muy diferente. No sé si nos hubiéramos sentido tan cómodas la una con la otra, pero nos conocemos desde todos estos años, no es que nos veamos tanto porque ella vive lejos". "Pero hablamos más de lo que nos vemos", explicó Lohan.
Aún así, lo cierto es que más allá de su relación y de lo bueno que es reencontrarse en un set para ellas, también está el hecho de que se enfrentaron a ciertos desafíos juntas. Especialmente porque en estos años, así como ellas, sus personajes también cambiaron, pero ellas mismas describieron cuáles son las diferencias que tienen Tess y Ana de la primera cinta.
"No creo que el enfoque sea tan diferente porque hemos evolucionado como seres humanos durante 22 años", explicó Lee Curtis a lo que Lohan dejó en claro "y los personajes también". Por eso, Jamie afirmó: "Tess sigue siendo una terapeuta, ella sigue ejerciendo. Para Tess, y tal vez la gente se de cuenta viendo la película, lo más difícil es que en un matrimonio cuando una persona se ha retirado y la otra persona no lo ha hecho está la lucha esa entre "cariño, quiero que te vayas" y "vámonos de viaje". Y ella está como "si, yo también quiero, pero todavía me gusta mi trabajo y todavía tengo..." así que para Tess, ese fue un tipo divertido de complicación".
Por otro lado, la actriz también contó que tratar de ser una abuela solidaria en este film también fue desafiante: "Quería ser una abuela solidaria, pero sin ser una madre asfixiante o abuela", explicó ante minutouno.com. En lo que respecta a Lindsay, ella dijo: "Creo que en el caso de Anna sería que ahora es mamá, así que ya es diferente todo para ella. Y ella está tratando de averiguar cómo hacer malabares y manejar: seguir todavía sus sueños y ser una buena madre para una adolescente que es similar a lo que era Tess".
"Pero sigue siendo diferente porque ella es una adolescente y todavía está más cerca de la edad de su hija", espetó también la actriz. Entre otras cosas, durante la entrevista con minutouno.com las protagonistas de esta dupla icónica de Disney también revelaron cómo podría conectar la audiencia con el film y qué se siente reunirse con todo el elenco original. No te pierdas todas sus declaraciones en el video.
Sinopsis oficial de Otro viernes de Locos
En esta entrega, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a Tess y Anna Coleman. La historia continúa años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.
