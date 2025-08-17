A qué hora termina este domingo "Por el Mundo", el programa de Marley en Telefe
Marley se reúne hoy con los hermanos Caniggia, para sumar una nueva aventura al programa y tener un viaje lleno de risas.
Este domingo, por la pantalla de Telefe, llega una nueva edición de Por el Mundo. En esta oportunidad, Marley se reunirá con Ale y Charlotte Caniggia.
Después de su viaje a Turquía con Susana Giménez, donde entrevistaron a Halilt Ergenç, el reconocido protagonista de El Sultán. Además, visitaron a Mauro Icardi y tuvieron una interesante conversación.
El programa de este domingo comenzará a las 21, donde se podrán ver en vivo las aventuras del conductor con los polémicas hermanos. Una vez que finalice, comenzará La Voz Argentina, que tendrá las últimas batallas.
Como ocurrió el fin de semana pasado, el reality de canto estará al aire a partir de las 22 y los participantes saldrán al escenario con la ilusión de seguir un tiempo más en la competencia.
El blooper con Susana Giménez
Como ya es costumbre en los programas de Marley, nunca falta un blooper. Y en el último programa ocurrió uno insólito: mientras esperaban a Susana Giménez en el aeropuerto, uno de los productores confundió a otra mujer con la diva de los teléfonos.
"La agarré de la mano y me dice: ‘no soy Susana’", confesó entre risas el productor, que tuvo que pedir disculpas al instante.
La anécdota fue aún más graciosa cuando se supo que la mujer en cuestión se llamaba nada menos que Susana Guerrero.
Mirko, fiel a su estilo, no dejó pasar el momento y bromeó: “Nos tuvimos que sacar 50.000 fotos por culpa de este pibe”, dijo al encontrarse finalmente con la verdadera Susana Giménez.
Un viaje lleno de destinos
Con esta nueva edición, Por el Mundo sigue consolidándose como una propuesta que combina entretenimiento y turismo, con recorridos por destinos como Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón.
