A qué hora termina este domingo "Por el Mundo", el programa de Marley en Telefe

"La agarré de la mano y me dice: ‘no soy Susana’", confesó entre risas el productor, que tuvo que pedir disculpas al instante.

La anécdota fue aún más graciosa cuando se supo que la mujer en cuestión se llamaba nada menos que Susana Guerrero.

Mirko, fiel a su estilo, no dejó pasar el momento y bromeó: “Nos tuvimos que sacar 50.000 fotos por culpa de este pibe”, dijo al encontrarse finalmente con la verdadera Susana Giménez.

Un viaje lleno de destinos

Con esta nueva edición, Por el Mundo sigue consolidándose como una propuesta que combina entretenimiento y turismo, con recorridos por destinos como Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón.