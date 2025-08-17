Prohibido para mentes cerradas: la atrevida miniserie de 6 capítulos en Netflix que desata límites y provoca tentaciones

Con seis episodios de entre 40 y 45 minutos, la historia logra atrapar desde el inicio y no da respiro hasta el final. El atractivo está en su capacidad de mostrar cómo un matrimonio aparentemente sólido puede tambalear con la llegada de tentaciones inesperadas. Basada en la novela homónima de Marco Missiroli, la producción suma además el prestigio literario de una obra que fue un éxito en Italia y en toda Europa.