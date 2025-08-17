El regreso de un clásico a Netflix: el spin-off de "El Marginal" es el estreno más esperado
El universo de El Marginal vuelve a expandirse en Netflix, pero esta vez desde una cárcel femenina donde la violencia, la corrupción y los lazos de poder son protagonistas.
El estreno, que llego en la plataforma en agosto, expande el universo de un clásico reciente que marcó un antes y un después en la ficción nacional. Con solo 8 capítulos, la propuesta combina acción, drama y un ambiente carcelario intenso que atrapa desde el primer minuto.
La expectativa por este lanzamiento era enorme y no defraudó. Los fanáticos valoran la continuidad de un relato con sello argentino, mientras que la crítica destaca el realismo de las escenas y la fuerza de sus personajes femeninos. Todo indica que será uno de los títulos más comentados de este segundo semestre.
De qué trata "En el barro"
La serie se sitúa en el universo carcelario femenino de La Quebrada, donde cinco reclusas se ven obligadas a unirse tras un accidente mortal. A partir de ese hecho, se desatan enfrentamientos de poder, corrupción y lealtades que ponen a prueba sus vidas en un entorno despiadado.
La crítica destacó que se trata de una narración intensa, con múltiples microtramas que se entrelazan, sostenida por actuaciones sólidas y un clima realista que mantiene al espectador expectante. Aunque algunos la consideran previsible en ciertos giros, su ritmo logra captar la atención de principio a fin.
En esta producción, los vínculos femeninos y las luchas internas se convierten en el motor de la historia, mostrando tanto la fragilidad como la resistencia en un escenario marcado por la violencia y la desconfianza.
Reparto de "En el barro"
El elenco reúne a figuras consagradas y a talentos emergentes que aportan frescura y fuerza al relato:
-
Ana Garibaldi
-
Valentina Zenere
-
Ana Rujas
-
Rita Cortese
-
Lorena Vega
-
Carolina Ramírez
-
Gerardo Romano
-
Cecilia Rossetto
-
Juana Molina
-
Erika de Sautu Riestra
-
Silvina Sabater
-
Camila Peralta
-
Juan Gil Navarro
-
Justina Bustos
-
Payuca
-
Tatu Glikman
-
María Becerra
Además, este proyecto contó con la participación especial de la boxeadora argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció recientemente tras sufrir un ACV isquémico, dejando una huella imborrable en la producción.
Tráiler de "En el barro"
