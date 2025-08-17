El regreso de un clásico a Netflix: el spin-off de "El Marginal" es el estreno más esperado

Reparto de "En el barro"

El elenco reúne a figuras consagradas y a talentos emergentes que aportan frescura y fuerza al relato:

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Ana Rujas

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Gerardo Romano

Cecilia Rossetto

Juana Molina

Erika de Sautu Riestra

Silvina Sabater

Camila Peralta

Juan Gil Navarro

Justina Bustos

Payuca

Tatu Glikman

María Becerra

Además, este proyecto contó con la participación especial de la boxeadora argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció recientemente tras sufrir un ACV isquémico, dejando una huella imborrable en la producción.

Tráiler de "En el barro"