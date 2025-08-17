A qué hora ver hoy domingo La Voz Argentina y cómo sigue el programa en la pantalla de Telefe
La Voz Argentina es el programa mejor logrado en la televisión argentina, logrando acaparar la audiencia en Telefe.
La Voz Argentina sigue avanzando con los Los Knockouts, en una fase que que viene intensificando la competencia con nuevas reglas y desafíos, siempre en la pantalla de Telefe.
El jurado integrado por Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito seguirán trabajando, aunque cada vez se tendrán que poner más estrictos a la hora de ver la actuación de los cantantes.
Los Knockouts marcan un punto de inflexión en el show de talentos. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen.
Al igual que en la etapa anterior de Las Batallas, los otros coaches tendrán la oportunidad de "robar" hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento de estrategia al formato.
Una de las grandes novedades de esta temporada de La Voz Argentina es la incorporación de los co-coaches. Por primera vez en la historia del programa, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.
A qué hora ver La Voz Argentina
Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
