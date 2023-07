Jey Mammon reveló por qué fue a los Martín Fierro

El exconductor de “La Peña del Morfi” llamó la atención por llegar casi media hora después del comienzo del evento.

“Dije que me podía pasar que al último momento decidiera no venir. Es un lugar energéticamente difícil para enfrentar, porque están todos. Dudé, obvio, dudé todo el tiempo y llegué un poco tarde por eso”, reveló Jey.

El conductor llegó incluso luego de que se emitiera la terna por la que estaba nominado “La Peña del Morfi”: “Quería llegar y no llegué. Cuando pregunté cuándo era la terna justo estaba en vivo y yo estaba por salir. Me dio bronca pero bueno, ya pasó”, expresó al respecto y contó que no se encontraba en una de las habitaciones del hotel sino en su casa.

“No me arrepiento en absoluto. Estoy muy contento de estar con un equipo con el cual compartí todo un año. Un programa maravilloso", sostuvo.

jey mammon.mp4

Y agregó: "Ocupé un lugar que había dejado nada más y nada menos que Gerardo Rozín. Me tocó ocupalro cuando él se fue de este mundo, me parece que fue un desafío enorme, con un equipo que quedó sin su capitán, así que me parecía que yo tenía que estar acá”.

El reencuentro fue “divino” y que con ellos viene hablando durante los últimos días, según la entrevista que le hicieron en “Nosotros a la mañana”.

Al ser consultado sobre la transmisión en vivo que hizo Lucas Benvenuto antes de los Martín Fierro dijo que la pregunta “no era incómoda” pero que “no era el tema de esa noche”.