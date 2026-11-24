En ese preciso instante halló una pequeña tarjeta dentro de un pantalón de su hijo Momo y bromeó pensando que se trataba de “un mensaje de Dios”, hasta que al leerla advirtió que incluía un texto bíblico cuyo número de salmo coincidía exactamente con la numeración de la calle de la casa elegida.

Profundamente conmovida por aquella sincronicidad, la actriz evocó el instante en que descubrió el contenido del papel, aunque prefirió mantener en reserva el versículo exacto al relatar: “Cuando saco la tarjeta, era un salmo”. Su madre no dudó en capturar su rostro de asombro en una fotografía que luego Jimena publicó en sus redes sociales como testimonio de aquel instante inolvidable.

Para la artista, haber alcanzado esta meta representa la combinación perfecta entre el esfuerzo sostenido de su trabajo y una cuota de magia difícil de explicar racionalmente. De esta manera, con los últimos detalles de remodelación prácticamente listos y la mudanza a la vuelta de la esquina, Barón ya comienza a disfrutar de ese rincón familiar que durante tanto tiempo había proyectado.