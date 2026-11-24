Jimena Barón reveló qué la llevó a comprar la casa de sus sueños
A pocos días de vivir en su nueva casa, la actriz recordó un momento con su pareja y cómo logró llevar adelante el proyecto. Los detalles.
Tras casi un año entero de intensas refacciones y arreglos, Jimena Barón atraviesa la recta final para mudarse definitivamente a su flamante hogar. Mientras recorría el parque de la propiedad, la artista utilizó sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores el recuerdo de una llamativa casualidad que experimentó antes de cerrar la operación.
La artista interpretó como una señal definitiva en medio de sus dudas iniciales, adelantando con entusiasmo sobre el estado actual de la obra: “No voy a spoilear porque les quiero mostrar la casa terminada, pero estoy acá, que ya falta muy poquito”.
La adquisición del inmueble se concretó en diciembre de 2025 junto a su pareja, Matías Palleiro, cumpliendo así el anhelo de mudarse fuera de la Ciudad para disfrutar de un entorno con espacio verde. Si bien ambos sintieron desde la primera recorrida que estaban frente al lugar ideal, al comienzo la cantante dudaba seriamente de que la oferta pudiera prosperar debido a los costos, tal como confesó al repasar aquel momento: “Honestamente, pensaba que estaba muy fuera de mi alcance económico. Terminó no siendo tan así”.
De acuerdo con el relato de la intérprete, la posibilidad de alcanzar ese objetivo respondió tanto a la aparición de nuevos proyectos laborales como a descubrir que el panorama financiero de su novio era más favorable de lo que ella imaginaba. Sin embargo, incluso con esas condiciones jugando a su favor, la magnitud de la decisión le generaba cierto vértigo frente a la chance real de acceder a lo que consideraba la propiedad de sus sueños.
El episodio más desconcertante ocurrió el 14 de diciembre de 2025, apenas dos días después de haber visitado la vivienda y ocho jornadas antes de firmar la compra, mientras preparaba un viaje a Quequén y charlaba con su madre sobre esa fuerte intuición mezclada con incertidumbre.
En ese preciso instante halló una pequeña tarjeta dentro de un pantalón de su hijo Momo y bromeó pensando que se trataba de “un mensaje de Dios”, hasta que al leerla advirtió que incluía un texto bíblico cuyo número de salmo coincidía exactamente con la numeración de la calle de la casa elegida.
Profundamente conmovida por aquella sincronicidad, la actriz evocó el instante en que descubrió el contenido del papel, aunque prefirió mantener en reserva el versículo exacto al relatar: “Cuando saco la tarjeta, era un salmo”. Su madre no dudó en capturar su rostro de asombro en una fotografía que luego Jimena publicó en sus redes sociales como testimonio de aquel instante inolvidable.
Para la artista, haber alcanzado esta meta representa la combinación perfecta entre el esfuerzo sostenido de su trabajo y una cuota de magia difícil de explicar racionalmente. De esta manera, con los últimos detalles de remodelación prácticamente listos y la mudanza a la vuelta de la esquina, Barón ya comienza a disfrutar de ese rincón familiar que durante tanto tiempo había proyectado.
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