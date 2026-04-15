Jimena Barón y una prueba clave para Momo: primer viaje en subte rumbo a la independencia

Jimena Barón

Como era de esperarse, no faltó el momento divertido: en medio del recorrido, Momo se cruzó con una publicidad protagonizada por su mamá. Ella no dejó pasar la oportunidad: “¡Esa soy yo! ¿Siempre me ves en el subte?”, le preguntó.

La respuesta del nene, entre resignado y canchero, fue letal: “Sí, lastimosamente”.

La jornada madre-hijo no terminó en el subte. Después del “examen”, se fueron a disfrutar de su plan favorito: “Fuimos a comer al Barrio Chino, que es nuestro programa favorito. Comimos onigiris de atún y baos de carne de cerdo”, contó.

Entre charla y risas, el plan siguió sumando capítulos. Incluso se llevaron tarea para el hogar: “La cocinera amorosa vino a saludarnos y le pedimos la receta, así que de ahí nos fuimos al supermercado a comprar las cosas para hacerlos en casa. Vamos a ver si nos sale”.