Jimena Barón y una prueba clave para Momo: primer viaje en subte rumbo a la independencia
Con humor y sinceridad, la actriz compartió cómo acompañó a su hijo de 12 años en sus primeros pasos para manejarse solo.
Jimena Barón suele mostrar muchas de las situaciones que vive día a día en sus redes sociales. En esta oportunidad, compartió con sus seguidores un momento bastante especial, es que la actriz decidió dar un pequeño gran paso con su hijo Morrison “Momo” Osvaldo.
Con 12 años, Momo ya empieza a ganar independencia, y su mamá quiso poner a prueba cómo se maneja en algo tan cotidiano como viajar en subte. Fiel a su estilo, lo mostró todo en redes.
“Acompañé a Momo en subte para ver cuán listo está para independizarse”, contó.
En el video que subió a TikTok, se los ve juntos en una estación de la Línea D. Él, unos pasos adelante; ella, detrás, observando todo con ojo de madre atenta.
“Momo se está independizando y vine a ver cómo viaja en subte. Quería ver si estaba orientado, si se manejaba bien con la plata”, explicó.
Como era de esperarse, no faltó el momento divertido: en medio del recorrido, Momo se cruzó con una publicidad protagonizada por su mamá. Ella no dejó pasar la oportunidad: “¡Esa soy yo! ¿Siempre me ves en el subte?”, le preguntó.
La respuesta del nene, entre resignado y canchero, fue letal: “Sí, lastimosamente”.
La jornada madre-hijo no terminó en el subte. Después del “examen”, se fueron a disfrutar de su plan favorito: “Fuimos a comer al Barrio Chino, que es nuestro programa favorito. Comimos onigiris de atún y baos de carne de cerdo”, contó.
Entre charla y risas, el plan siguió sumando capítulos. Incluso se llevaron tarea para el hogar: “La cocinera amorosa vino a saludarnos y le pedimos la receta, así que de ahí nos fuimos al supermercado a comprar las cosas para hacerlos en casa. Vamos a ver si nos sale”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario