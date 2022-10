"¿Te gusto?": Mirtha Legrand "le tiró onda" a Jorge Lanata

“¿Qué es lo primero que mirás en una mujer?”, indagó Chiquita", y Lanata se sinceró: “No te voy a decir que no me interesa que una mujer no sea linda, porque no es así…”.

“¿Yo te gusto?”, encaró Mirtha Legran. “Sí, obvio, por supuesto que me gustas. Yo te invité a salir y no quisite. Dame la mano un poco, che. Está calentita”, bromeó Jorge Lanata.

“Fuera de broma, sí es importante que una mina sea independiente e inteligente. Es fundamental. Si la mina es tarada, por más que sea linda, no te la bancás. Llega un momento que decís ‘basta, salí de acá’”, sentenció el fundador de Página 12 devenido en comunicador del establishment.