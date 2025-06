Jorge Porcel Jr. generó polémica al pedir dinero a cambio de una entrevista: "Hay que poner la platita"

“Estoy sorprendido. Me interesaba hacerle una nota porque hace mucho que no se sabe nada de él, pero pedir plata para una entrevista me parece raro”, comentó Etchegoyen en el inicio de su programa, antes de compartir al aire el audio que generó revuelo en redes.

Jorge Porcel Jr

En el mensaje que envió se lo escucha claramente solicitando dinero: “Lo que sí te pediría, si sos solidario, es si me podés mandar unos manguitos ya que estamos. Vos trabajás en una empresa que factura y hace plata, entonces la cosa debería ser democrática”, argumentó, y añadió que su presencia genera visualizaciones, por lo tanto debería haber una “compensación”.

Más allá del pedido de dinero, el mediático también impuso condiciones sobre el tipo de preguntas que estaría dispuesto a responder. “Nada de aprietes ni pelotudeces, ni de cuánto te gustaría ganar ni esa sarta de boludeces. Un poquito de buena onda”, exigió en el mismo audio.

Etchegoyen remarcó que en sus cinco años al frente del ciclo es apenas la segunda vez que alguien le solicita un pago para ser entrevistado. La primera, recordó, fue Coy, la hermana de Juliana “Furia” Scaglione, exparticipante de Gran Hermano.

Por ahora, la entrevista no se concretó y desde la producción del programa aseguraron que no están dispuestos a pagar por reportajes. La postura de Jorge Porcel Jr, en cambio, deja en claro que solo hablará si “ponen la platita”.