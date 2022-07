Cómo fue el rating de Argenzuela en C5N con la respuesta de Jorge Rial a Ventura

Cómo fue el rating de la Argenzuela de Rial en C5N

Otra vez Argenzuela, como ocurre desde el debut del 4 de julio, ganó su franja horaria entre las señales de cable, superando con amplitud a sus competidores.

Desde que Rial, junto a un gran equipo que integran Mariana Brey, Damián Rojo, Mauro Federico, Diego Brancatelli y Paulo Kablan, que las tardes del cable y las señales de noticias son del país inventado por el ex conductor de Intrusos.

Pero Argenzuela también le gana a su creación, Intrusos, y también pelea y supera casi siempre al programa siguiente de América TV, más allá de que este jueves la situación que se dio entre Jorge Rial, respondiendo la carta de Luis Ventura a favor de Daniel Vila, su jefe, levantó un poco al alicaído ex Canal 2.

Jorge Rial le hará juicio a Daniel Vila

En el inicio de Argenzuela por C5N, Jorge Rial se refirió a la amenaza que sufrió de Daniel Vila y reveló sus pasos a seguir al respecto: “Acá hay un empresario de medios que es Daniel Vila que amenaza a un periodista que vengo a hacer yo. Pero no hay peleas, no hay disputas, no hay nada de por medio. Hay un empresario que le molesta que un periodista de información”.

“Antes de venir para acá le firmé el poder a mis abogados para iniciar acciones legales contra Daniel Vila. Esto no es un show televisivo. No es una pelea frívola entre dos tipos. No es una discusión. Fue una amenaza contra un periodista ejerciendo su laburo”, detalló el periodista.

“Sino te gusta algo de lo que digo, andá a la Justicia. No tenés que llamar y decir ‘te voy a cagar a trompadas’ o ‘si te veo te tenés que cruzar de vereda’”, le explicó Rial.

La respuesta de Jorge Rial a Ventura

"Hoy pusieron a un tipo al que quiero mucho que es Luis Ventura a escribir una nota diciendo un montón de cosas como lector me sorprendí. No tengo la más puta idea de lo que está hablando. En todo caso, se está autoincriminando en delitos. Me parece grave”, apunto.

“No me voy a pelear con Ventura. Al contrario, te ofrezco esta silla de inmediato. Hablo por mí y la gente del canal. Luis. Sos más de lo te están dando. Sos más que un tipo buscando a la madre de Luis Miguel. Bajate del Titanic”, cerró al respecto.