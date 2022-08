Guillermo Coppola con Jorge Rial: "Yo me fui con cero pesos de Diego"

"Cuando escucho los montos, tantos dólares y dólares pienso lo afortunados que son aquellos que tiene la posibilidad de estar manejando eso, porque yo me fui en 0 con él". Y además agregó: "Perdí propiedades que tenía, autos y muchas cosas más. Por eso hoy es la tranquilidad que tengo" expresó en la charla.

Al ser consultado sobre la pelea que tienen los herederos del 10 sobres sus bienes, no dudo en opinar "Jamás se me ocurriría vender nada de Diego. Yo tengo la última camiseta que uso en su despedida y me la dedicó. Siempre preferí vender lo que tenía pero no tocar nada de él".

Para cerrar, Coppola dio su postura sobre los hijos del 10: "Pienso que no hay que discutir más. Pese a quien le pese, son 5 los hijos y todos tienen los mismos derechos. Yo hasta donde pude, intenté ayudar a todos, después el que decidía era Diego", cerró.