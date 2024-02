Juan José Camero sufrió una estafa virtual y se quedó sin plata para un tratamiento médico

Luego, agregó: "El código me llega al teléfono y cuando puse ese código, puse mi usuario, mi contraseña y ya estaba bloqueado. Ahora, quién lo bloqueó no tengo la menor idea. Todo el procedimiento no lo entiendo". Tras esto, Juan José Camero indicó que llamó a su banco, donde le afirmaron que su cuenta estaba vacía por completa.

Qué le pasó a Juan José Camero

Juan José Camero

"Me tomaron la estafa también en el 911. Hice todos los pasos rápidamente. No dormí esa noche. Se me fue la presión a 20 y no tuve un ACV de casualidad. No podía detener la angustia y la impotencia", explicó y continuó: "Tengo que aceptar que en estos tiempos soy un analfabeto. Estoy temeroso ahora", haciendo referencia al miedo por lo ocurrido, sabiendo que le podría pasar a cualquiera.

Aún así, lo que más afectó a los fanáticos sobre el relato de Camero es la utilidad que le quería dar a su dinero: estaba destinado para tratar su ceguera, la cual en el último tiempo se incrementó. "No lo comparto para despertar piedad o tristeza, sino por mi esencia de lealtad y sinceridad con los que de alguna manera, me relaciono: la niebla ha cubierto mis ojos. No puedo leer ni escribir como antes. He intentado desde hace años un sinfín de tratamientos que no prosperaron", aseguró.

"Mi ceguera no es total. Puedo andar por mi casa sin tropezarme, asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza. Tengo una ceguera relativa, cuento con un 10% de mi capacidad de visión y es irreversible. La patología se llama ‘maculopatía bilateral’”, detalló sobre los cambios que esto le provocó en su vida. Es por esto que, al menos hace tres años empezó a acudir a varios especialistas para poder llevar una vida lo más normal posible y hasta donde su enfermedad se lo permita.