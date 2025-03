Juan Reverdito consiguió trabajo en TV tras su desesperado pedido de ayuda: ¿dónde?

Acto seguido, hizo un desesperado pedido al público: "Quiero decir algo que para mí es re importante. Le pido a toda la gente que está del otro lado que si necesitan... tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada laboral. El que tenga un laburo para ofrecerme de lo que sea, estoy dispuesto, porque estamos mal económicamente".

Visiblemente emocionado, también destacó el apoyo de Del Moro: "Cien por ciento agradecido. Fuiste el único que me contestaba los WhatsApp dándome ánimo. Te lo digo de corazón". Sus compañeros de reality, en especial Maximiliano Guidici, lo acompañaron en ese duro momento.

La oportunidad laboral para Juan Reverdito

Su pedido no pasó desapercibido y, finalmente, Telefe le abrió las puertas. La periodista Laura Ubfal escribió en su cuenta de X (ex Twitter): "Me contó Santiago del Moro que hoy debuta en el panel de 'La Noche de los Ex'", el ciclo donde participan exjugadores de Gran Hermano y analizan el desarrollo del juego.

Juan Reverdito participó en Gran Hermano 2022 y fue el cuarto eliminado. Su paso por la casa estuvo marcado por conflictos con varios compañeros y una estrategia que no funcionó. Se mostró muy afectado al salir y luego expresó su decepción por la traición de algunos exjugadores.