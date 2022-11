Acusan a Juana Repetto de provocar un escándalo en un sanatorio: qué pasó

juana repetto

Pochi afirmó además que : “Ella no tenía ganas de pagar el estacionamiento de la clínica y pasó la barrera rompiéndola. Sé que mucho personal del lugar estaba muy afectado con ella. Me dijeron: 'Súper mal educada y mucha falta de respeto´, lo cual me sorprendió”.

“Yo le escribí a ella a ver si hacía un descargo, igualmente nada justifica que se dirija mal a personas y maltrate”, añadió Pochi.

La instagramer aseguró que: “Después obviamente me empezaron a llegar denuncias de canjes que ella prometió y no cumplió, hay un descontento en las redes sociales con ella, yo le escribí pero no respondió”, dijo al respecto Pochi.

Y concluyó: “Le dije que me habían comentado la situación y por qué reaccionaste así tan intempestivamente, te llevaste puesta la barrera de un estacionamiento, maltrataste a gente del lugar, es bueno escuchar las dos campanas para saber qué dice ella, a mí me dieron todos los detalles”

“Tendrá que aclararlo ella pero me llamó la atención la información, nunca la vi en una situación así, por ahí estaba nerviosa por la internación de la madre”, sentenció Etchegoyen tras la información.