Juliana Díaz y Camila Lattanzio volvieron a cruzarse tras el escándalo con Maxi Giudici

A raíz de esto, Juliana preguntó: "¿Vos decís que lo que hizo Maxi es show?". "No, pero lo que hacés vos si", respondió Camila sin dudar.

juliana camila

"¿Pero qué hice?", volvió a decir la participante del Bailando 2023. "No sé, dejá de hacerte la boluda", siguió diciendo Camila, lo que provocó el enojo de su ex compañera.

Lejos de quedarse callada, la ex pareja de Mayxi siguió hablando. "Estamos acá hablando y estaría bueno que seas respetuosa y hablemos como dos personas adultas. Vos estás diciendo que yo le conté a los medios algo que yo misma te dije negalo y están las pruebas", explicó.

"Juli yo tengo un video tuyo, que no lo voy a mostrar acá, una cámara oculta, que me pasaron hace dos semanas y si hubiese querido buscar cámara... No lo muestro porque no te quiero quemar acá, en frente de todos ", lanzó Camila.