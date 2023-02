El derecho de piso que le hicieron pagar a Julieta Ortega en el inicio de su carrera

“Cuando empecé a trabajar siendo la hija de una persona muy conocida se hace muy fácil y muy difícil al mismo tiempo", comenzó diciendo la actriz.

"Tenía un montón de puertas abiertas a hacer casting, pero al mismo tiempo hay un derecho de piso que hay que pagar con compañeros y compañeras cuando recién arrancas”, confesó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Para cerrar, destacó que “ni hablar de meterse a hacer teatro con actores teatrales de toda la vida, que te miran de reojo y que te hacen sentir el malestar por sólo estar ahí. Por suerte pude abrirme camino”. “Es gente que hoy me cruzo y los saludo con la mejor de las ondas, no me quedo con ningún rencor”, finalizó.