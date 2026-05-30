Cinco datos sobre "Elle", la precuela de "Legalmente Rubia" que estrena en Prime Video

La apuesta de Amazon MGM Studios por este universo es tan grande que, incluso antes de su debut mundial en más de 240 países, la plataforma ya le dio luz verde a una segunda temporada. Creada por Laura Kittrell, la producción se desmarca de ser un simple ejercicio de nostalgia barata para ofrecer un coming-of-age con un diseño de producción noventero espectacular y un elenco encabezado por la debutante Lexi Minetree, quien asume el desafío colosal de heredar el carisma de Witherspoon.

5 datos sobre Elle, la precuela de Legalmente Rubia

1. Fecha de estreno: 1 de julio

2. Sinopsis oficial: Elle ofrecerá un vistazo a la vida de Elle Woods en su adolescencia. Según la sinopsis oficial, la serie “sigue a Elle Woods en el instituto mientras descubrimos las experiencias vitales que la convirtieron en la icónica joven que conocimos y amamos en la primera película de Legalmente Rubia”.

3. Elenco oficial: El reparto de la primera temporada incluye a Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt, junto a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz. El elenco recurrente cuenta con la participación de Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer, Sharon Taylor, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek.

4. Cuántos episodios tiene: Prime Video confirmó que serán ocho episodios que se estrenarán todos el mismo día.

5. Tráiler oficial: