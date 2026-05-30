Cinco datos sobre "Elle", la precuela de "Legalmente Rubia" que estrena en Prime Video
La precuela que cuenta la historia de Elle Woods llega a Prime Video el próximo 1 de julio y desde minutouno.com te revelamos 5 datos para conocer la historia.
Hay personajes que trascienden la pantalla para convertirse en un estilo de vida, y Elle Woods es, sin lugar a dudas, la reina indiscutida de ese olimpo. Cuando en 2001 la vimos conquistar los estructurados pasillos de Harvard con su traje rosa y su chihuahua Bruiser, no solo asistimos a un éxito de taquilla; fuimos testigos del nacimiento de un ícono feminista que nos enseñó que la inteligencia y la hiperfeminidad no son opuestos, sino una combinación letal.
Por eso, el anuncio de "Elle", la esperada precuela producida por Hello Sunshine y Reese Witherspoon para Prime Video, se siente como recuperar ese refugio emocional que tanto extrañábamos, ahora explorando la génesis de la rubia más querida de la cultura pop.
Ambientada en las turbulentas aguas de 1995, la serie que estrena su primera temporada este 1 de julio nos invita a conocer a una Elle Woods de bachillerato, mucho antes de convertirse en la abogada brillante de Boston. En esta etapa, el "vicio" de la serie radica en ver cómo se construye su arquetípica personalidad a través de los dramas adolescentes clásicos: romances prohibidos, elecciones de moda cuestionables y amistades complejas.
Pero, por sobre todo, la trama decide profundizar en un territorio que nos toca la fibra íntima: el vínculo materno. La relación de Elle con su madre Eva (June Diane Raphael) se convierte en el verdadero santuario emocional de la historia, demostrando que ese optimismo a prueba de balas que la caracteriza nació de un hogar donde el apoyo incondicional era la única regla.
La apuesta de Amazon MGM Studios por este universo es tan grande que, incluso antes de su debut mundial en más de 240 países, la plataforma ya le dio luz verde a una segunda temporada. Creada por Laura Kittrell, la producción se desmarca de ser un simple ejercicio de nostalgia barata para ofrecer un coming-of-age con un diseño de producción noventero espectacular y un elenco encabezado por la debutante Lexi Minetree, quien asume el desafío colosal de heredar el carisma de Witherspoon.
5 datos sobre Elle, la precuela de Legalmente Rubia
1. Fecha de estreno: 1 de julio
2. Sinopsis oficial: Elle ofrecerá un vistazo a la vida de Elle Woods en su adolescencia. Según la sinopsis oficial, la serie “sigue a Elle Woods en el instituto mientras descubrimos las experiencias vitales que la convirtieron en la icónica joven que conocimos y amamos en la primera película de Legalmente Rubia”.
3. Elenco oficial: El reparto de la primera temporada incluye a Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt, junto a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz. El elenco recurrente cuenta con la participación de Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer, Sharon Taylor, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek.
4. Cuántos episodios tiene: Prime Video confirmó que serán ocho episodios que se estrenarán todos el mismo día.
5. Tráiler oficial:
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