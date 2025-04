Julieta Poggio contó el desesperante momento que atravesó durante el apagón en España: "Fue muy feo"

La influencer también explicó que su mayor preocupación era un vuelo que debía tomar dentro del país, ya que el aeropuerto estaba colapsado y muchos vuelos internos se encontraban suspendidos.

“Se vivía una energía muy fea, toda la gente muy estresada. Parecía un apocalipsis o una pandemia. Fue muy feo, la gente estaba muy preocupada porque tenía que trabajar”, detalló.

A pesar de los inconvenientes, finalmente logró abordar su vuelo hacia Palma de Mallorca, aunque el aeropuerto seguía presentando fallas por problemas eléctricos.

Nos cuenta de su experiencia con el apagón que afecto a tres países uno de esos países fue España #JulietaPoggio estás hermosa en un lugar maravilloso tu trabajo es soñado pic.twitter.com/MPbbO3rlx9 — Malena (@Malena407943776) April 29, 2025

Julieta Poggio cumplió el sueño de su vida siguiendo el sabio consejo de Pampita: "Oficialmente soy..."

Julieta Poggio cumplió uno de los sueños más importantes de su vida y lo compartió con entusiasmo en sus redes sociales. A los 23 años, la ex Gran Hermano anunció que logró comprarse su primer departamento, un objetivo que alcanzó con esfuerzo y siguiendo un consejo clave que le dio Pampita: ahorrar antes que gastar en lujos.

“¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí", comenzó escribiendo, visiblemente emocionada.

Luego, hizo el anuncio y confirmó: “Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”.

En otra imagen que subió, se la vio firmando el contrato, y aprovechó para agradecer a su mamá, su novio, sus seguidores, a las marcas que confiaron en ella y también al universo. "Gracias a mi por darlo todo siempre estando cansada, mal o triste! Estoy muy feliz y agradecida", finalizó.

Tras la noticia, muchos recordaron el consejo que Pampita le dio tiempo atrás y que Juli tomó muy en serio: “Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", había contado.