Gran Hermano: un viejo video de Luana Fernández se volvió viral y reavivó la polémica
La participante volvió a quedar en el centro de la escena luego de que resurgiera una entrevista de años atrás en un streaming.
Gran Hermano Generación Dorada sigue sumando momentos polémicos dentro y fuera de la casa y, esta vez, quien volvió a quedar en el foco fue Luana Fernández.
La joven, que ya había dado que hablar por el tenso cara a cara con su ex pareja Lucas y por su vínculo cercano con Franco Zunino dentro del reality, nuevamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizara un antiguo fragmento de una entrevista suya en Elo Podcast.
Desde que ingresó al reality, Luana se mostró como una de las participantes más activas de la convivencia. Su presencia en las dinámicas grupales, las charlas nocturnas y las distintas estrategias dentro de la casa la posicionaron rápidamente como una jugadora fuerte, aunque también generó cierta desconfianza entre algunos compañeros.
Además, su acercamiento sentimental con Franco Zunino despertó sospechas dentro y fuera del programa, donde varios participantes pusieron en duda la autenticidad del vínculo y lo señalaron como una posible estrategia para ganar protagonismo.
Ahora, un video grabado años atrás volvió a instalar su nombre en las redes. En las imágenes, pertenecientes a una emisión de Elo Podcast, se observa a la participante compartiendo un momento descontracturado con el conductor del ciclo, en un intercambio que rápidamente tomó un tono de coqueteo y humor.
Durante la charla, el conductor le ofreció un chupetín y lanzó: “¿Te gusta el chupetín?”, a lo que Luana respondió entre risas: “Sí obvio, ¿a quién no?”.
Más adelante, mientras ella probaba el caramelo frente a cámara, él comentó: “Bueno a ver esa carita ¡Ah sos una atrevida! Después se enojan los hombres...”. Sin quedarse atrás, la participante retrucó picante: “Pero que se queden con ganas también”.
El recorte comenzó a circular nuevamente en distintas cuentas vinculadas al reality y no tardó en generar repercusión. Mientras algunos usuarios defendieron a la participante y remarcaron el tono humorístico del programa, otros cuestionaron la escena y debatieron sobre la exposición mediática que rodea actualmente a los jugadores de la casa más famosa del país.
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