Durante la charla, el conductor le ofreció un chupetín y lanzó: “¿Te gusta el chupetín?”, a lo que Luana respondió entre risas: “Sí obvio, ¿a quién no?”.

image Gran Hermano: un viejo video de Luana Fernández se volvió viral y reavivó la polémica.

Más adelante, mientras ella probaba el caramelo frente a cámara, él comentó: “Bueno a ver esa carita ¡Ah sos una atrevida! Después se enojan los hombres...”. Sin quedarse atrás, la participante retrucó picante: “Pero que se queden con ganas también”.

El recorte comenzó a circular nuevamente en distintas cuentas vinculadas al reality y no tardó en generar repercusión. Mientras algunos usuarios defendieron a la participante y remarcaron el tono humorístico del programa, otros cuestionaron la escena y debatieron sobre la exposición mediática que rodea actualmente a los jugadores de la casa más famosa del país.