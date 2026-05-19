¿Nació el amor? Lolo Poggio despertó rumores tras mostrarse cerca de un ex Gran Hermano

¿Por qué eliminaron a Lolo Poggio de Gran Hermano?

Después de abandonar la casa, Lolo Poggio habló sobre su eliminación y reflexionó acerca de cómo jugó durante su estadía en el reality. En diálogo con Santiago del Moro, explicó: "Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto".

Sin embargo, el análisis tomó otro rumbo cuando Laura Ubfal intervino con una postura contundente: "Había un hate afuera muy fuerte, nada más". Luego profundizó aún más sobre el tema y remarcó: "Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta".

Durante buena parte del programa, la participante fue señalada en redes por tener un perfil bajo dentro de la competencia. Muchos seguidores del reality la catalogaron como "plantita" y cuestionaron que no generara conflictos fuertes ni estrategias visibles dentro de la casa.

A eso se le sumó el peso de ser la hermana de Julieta Poggio, algo que derivó en constantes acusaciones de favoritismo. Incluso algunos enfrentamientos con Danelik y Brian Sarmiento terminaron potenciando las críticas hacia ella en redes sociales.

Más allá de todo lo ocurrido, Lolo dejó en claro que no piensa cambiar su personalidad para agradar: "Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto".