¿Nació el amor? Lolo Poggio despertó rumores tras mostrarse cerca de un ex Gran Hermano
Aparecieron fotos de Lolo Poggio muy cerca de un excompañero de Gran Hermano Generación Dorada. Los detalles en la nota.
La salida de Gran Hermano Generación Dorada no frenó la exposición de Lolo Poggio. En las últimas horas, la ex hermanita quedó envuelta en rumores sentimentales luego de compartir en Instagram varias fotos junto a Nazareno Pompei, otro de los ex participantes del programa.
Las imágenes llamaron rápidamente la atención de los seguidores del ciclo porque mostraban escenas de mucha cercanía entre ambos. Desde una selfie frente al espejo mientras se preparaban para arrancar el día hasta otra postal más producida antes de una salida, las publicaciones alimentaron las versiones de un posible romance.
Sin confirmar ni negar nada, los dos dejaron que las redes hicieran el resto. "Me gusta la pareja de Nazareno y Lolo", "Son tal para cual", "Voy a empezar un rumor", escribieron distintos usuarios que empezaron a fantasear con una historia de amor entre los exjugadores.
De todas formas, también aparecieron quienes creen que esta cercanía podría tener relación con el repechaje del reality. Tanto Lolo como Nazareno buscan volver a la competencia y muchos usuarios consideran que mostrarse juntos podría ayudarlos a ganar repercusión y sumar apoyo del público en redes sociales.
¿Por qué eliminaron a Lolo Poggio de Gran Hermano?
Después de abandonar la casa, Lolo Poggio habló sobre su eliminación y reflexionó acerca de cómo jugó durante su estadía en el reality. En diálogo con Santiago del Moro, explicó: "Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto".
Sin embargo, el análisis tomó otro rumbo cuando Laura Ubfal intervino con una postura contundente: "Había un hate afuera muy fuerte, nada más". Luego profundizó aún más sobre el tema y remarcó: "Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta".
Durante buena parte del programa, la participante fue señalada en redes por tener un perfil bajo dentro de la competencia. Muchos seguidores del reality la catalogaron como "plantita" y cuestionaron que no generara conflictos fuertes ni estrategias visibles dentro de la casa.
A eso se le sumó el peso de ser la hermana de Julieta Poggio, algo que derivó en constantes acusaciones de favoritismo. Incluso algunos enfrentamientos con Danelik y Brian Sarmiento terminaron potenciando las críticas hacia ella en redes sociales.
Más allá de todo lo ocurrido, Lolo dejó en claro que no piensa cambiar su personalidad para agradar: "Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto".
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