Julieta Poggio pasó por PH e hizo una confesión sexual inesperada: ¿le gustan las mujeres?
Durante su visita al programa de Andy Kusnetzoff, la artista vivió una noche de espontaneidad y aprovechó para revelar algunos detalles desconocidos de su vida.
Fiel a su estilo fresco y sin rodeos, Julieta Poggio volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante su última entrevista. La ex participante de Gran Hermano y figura del espectáculo participó de una nueva entrega del ciclo "Podemos Hablar" —popularmente conocido como "PH"—, donde protagonizó una de las secuencias más comentadas de la noche al abrirse a responder sobre su vida privada y sus experiencias amorosas.
El picante intercambio se desencadenó en medio de una dinámica de preguntas y respuestas cruzadas entre los invitados del piso. En ese contexto, el periodista deportivo Gastón Edul no dudó en ir directo al grano y le formuló un interrogante conciso sobre su pasado íntimo, queriendo saber de forma explícita si en alguna oportunidad había mantenido un encuentro de índole sexual con otra mujer.
Lejos de esquivar la inquietud o apelar al misterio, la joven respondió de manera inmediata y sin dudar ante las cámaras: “Yo sí”.
La revelación de la modelo no frenó allí la conversación, sino que dio pie a repreguntas instantáneas dentro del estudio. Interesado por conocer las sensaciones de la invitada tras aquella vivencia personal, el periodista indagó de inmediato si el encuentro le había resultado gratificante. Con total naturalidad y soltura, la entrevistada contestó afirmativamente ante la mirada de todo el panel y le consultaron si repetiría la experiencia. Ante dicho planteo sobre sus elecciones personales, la respuesta de la mediática no dejó espacio para las dudas ni las ambigüedades, cerrando el tema con una afirmación categórica: "Sí".
De este modo, la artista volvió a ratificar la espontaneidad que la caracteriza cada vez que visita un formato de entrevistas. Su paso por el programa no tardó en repercutir en el ambiente artístico y en las redes sociales, posicionando sus declaraciones sobre la diversidad de sus vínculos entre lo más mencionado de la jornada televisiva.
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