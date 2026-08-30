Julieta Poggio pasó por PH e hizo una confesión sexual inesperada: ¿le gustan las mujeres?

Julipo contó que estuvo con una mujer, que le gustó y que volvería a hacerlo



Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe pic.twitter.com/X3hF4sRaGr — telefe (@telefe) August 30, 2026

La revelación de la modelo no frenó allí la conversación, sino que dio pie a repreguntas instantáneas dentro del estudio. Interesado por conocer las sensaciones de la invitada tras aquella vivencia personal, el periodista indagó de inmediato si el encuentro le había resultado gratificante. Con total naturalidad y soltura, la entrevistada contestó afirmativamente ante la mirada de todo el panel y le consultaron si repetiría la experiencia. Ante dicho planteo sobre sus elecciones personales, la respuesta de la mediática no dejó espacio para las dudas ni las ambigüedades, cerrando el tema con una afirmación categórica: "Sí".