El Gobierno firma un salario básico de $1.970.475 con un bono de $134.000 para jefes y amas de llaves

La conducción del gremio que lidera Luis Barrionuevo cerró las negociaciones con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Este pacto salarial, enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 389/04, abarca el cuatrimestre que va desde el mes de junio hasta septiembre de 2026. Además de actualizar los montos básicos, se incorporaron cifras extraordinarias para paliar los efectos de la inflación.