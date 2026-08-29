El Gobierno firma un salario básico de $1.970.475 con un bono de $134.000 para jefes y amas de llaves
UTHGRA acordó un nuevo aumento del salario para los trabajadores gastronómicos y hoteleros, incluyendo un bono especial para los próximos meses.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos alcanzó un importante entendimiento para actualizar el salario del sector. El acuerdo, avalado por el Gobierno, contempla la primera etapa de las paritarias 2026-2027 y establece nuevos ingresos básicos junto con el pago de sumas no remunerativas para recuperar el poder adquisitivo.
La conducción del gremio que lidera Luis Barrionuevo cerró las negociaciones con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Este pacto salarial, enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 389/04, abarca el cuatrimestre que va desde el mes de junio hasta septiembre de 2026. Además de actualizar los montos básicos, se incorporaron cifras extraordinarias para paliar los efectos de la inflación.
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Cómo quedaron las escalas de las Paritarias por categoría
El reciente acuerdo diferencia los sueldos según la región del establecimiento comercial y las responsabilidades operativas de cada trabajador. Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, los empleados percibirán un bono mensual no remunerativo, el cual se liquidará de forma neta, libre de descuentos y aportes:
- Establecimientos Categoría D: El ingreso base arranca en $990.555 para el Nivel 1 (peones y lavacopas) y alcanza los $1.292.025 para el Nivel 6. El bono extra mensual varía entre $68.000 y $88.000.
- Establecimientos Categoría C: Los salarios iniciales parten desde $1.013.346 y llegan hasta los $1.337.186. La compensación adicional oscila entre los $69.000 y $91.000 mensuales.
- Establecimientos Categoría B: Los trabajadores del escalafón inicial cobrarán $1.038.120, mientras que las posiciones más altas llegarán a $1.538.297. El plus exento se ubica entre $71.000 y $105.000.
- Establecimientos Categoría A: El sueldo inicial quedó fijado en $1.074.307 y el tope en $1.840.959. El beneficio no remunerativo ronda entre $74.000 y $126.000.
- Categoría Especial (ESP): Se trata de los ingresos más altos de todo el convenio colectivo. El nivel más bajo percibe $1.206.779, mientras que los cargos de mayor jerarquía alcanzan un básico de $1.970.475, con un complemento de $134.000.
Clasificación de tareas en el gremio de Gastronómicos
La estructura del CCT 389/04 divide las responsabilidades del sector en siete niveles bien diferenciados para organizar de manera óptima la operatividad de los hoteles y restaurantes de todo el país:
- Nivel 1 y 2: Incluye tareas generales de apoyo, higiene, peones, lavacopas, porteros, cadetes, mozos de mostrador y repartidores de delivery.
- Nivel 3 y 4: Abarca asistentes especializados de cocina, ayudantes de barra, comisionistas, telefonistas, choferes y mucamas.
- Nivel 5 y 6: Posiciones técnicas avanzadas como cajeros de salón, adicionistas, cocineros, barman, recepcionistas y maestros pasteleros.
- Nivel 7: Son los cargos de conducción y supervisión directa. Aquí se ubican los jefes de brigada, amas de llaves principales, gobernantas y jefes de recepción, quienes percibirán el ingreso máximo estipulado.
Desde el sindicato confirmaron que las distintas seccionales de Argentina ya tienen las planillas salariales a disposición para garantizar que cada empresa liquide los haberes correspondientes de manera correcta durante este período.
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