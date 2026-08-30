La revelación de Gastón Edul : ¿de quién se disfrazó para tener sexo?

El disparador de la anécdota ocurrió luego de que la ex concursante de "Gran Hermano", Julieta Poggio, abriera el juego sobre sus preferencias íntimas y confesara que le agradan los chirlos en el plano íntimo. Aprovechando la temática expuesta por su compañera de panel, el cronista tomó la palabra para compartir una vivencia personal en la misma línea: “Lo mío está relacionado, pero fue al revés porque me inhibió”.