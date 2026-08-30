La revelación de Gastón Edul : ¿de quién se disfrazó para tener sexo?
El periodista deportivo visitó "PH: Podemos hablar" y, durante uno de los juegos, habló de su vida sexual sorprendiendo al resto de los invitados.
La emisión del ciclo "PH: Podemos Hablar" tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Gastón Edul. El periodista especializado en deportes no pasó inadvertido durante su paso por la pantalla chica y se animó a relatar frente a las cámaras la solicitud más extravagante que le realizaron durante un encuentro amoroso, desatando la risa generalizada de todos los presentes en el estudio.
El disparador de la anécdota ocurrió luego de que la ex concursante de "Gran Hermano", Julieta Poggio, abriera el juego sobre sus preferencias íntimas y confesara que le agradan los chirlos en el plano íntimo. Aprovechando la temática expuesta por su compañera de panel, el cronista tomó la palabra para compartir una vivencia personal en la misma línea: “Lo mío está relacionado, pero fue al revés porque me inhibió”.
Eso sí, antes de revelar detalles de este encuentro, Edul confesó que antes tuvo relaciones disfrazado de Spider-Man. Según explicó, estaba en una fiesta de Halloween y solamente debió quitarse la máscara que llevaba puesta.
Un límite imprevisto frente a las exigencias de una pareja
Con total soltura, el periodista pasó a detallar las particularidades de aquella experiencia que terminó frenando su impulso inicial. Según explicó ante la atenta mirada de Poggio y del resto de los invitados, la persona con la que se encontraba le exigió una actitud mucho más extrema de la que él acostumbra desplegar.
Al profundizar sobre las pretensiones de su expareja, el comunicador expresó de manera directa: “Una persona que me pedía también como que aplique violencia. Soy bastante clásico. Puedo aplicar lo normal y está bien. No soy tibio en eso, pero quería demasiado”.
La confesión del periodista deportivo dejó al descubierto sus límites personales en el terreno de la pasión, transformándose de inmediato en uno de los momentos más comentados y divertidos de la noche televisiva.
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