Las Leonas se consagraron campeonas y los famosos estallaron de alegría en las redes

Los mensajes continuaron llegando desde diferentes ámbitos. Belu Lucius mostró en sus redes el desenlace del encuentro y manifestó su emoción por el resultado: “Son enormes. Gracias Leonas. Gracias. Campeonas del mundo”.

Por su parte, la periodista Sofía Martínez compartió una imagen frente al televisor y dejó uno de los mensajes más efusivos de la jornada: “Te amo Argentina. Las Leonas por tercera vez campeonas del mundo. Cuánto corazón, hermano”.

Griselda Siciliani, Ángel de Brito y Delfina Chaves se sumaron al festejo

Griselda Siciliani eligió compartir el momento de la definición por penales y acompañó las imágenes con la frase “Las Leonas campeonas del mundo”.

Ángel de Brito, en tanto, utilizó tres estrellas para representar los títulos obtenidos por el seleccionado y escribió: “Las Leonas campeonas del mundo”.

Otra de las actrices que reaccionó fue Delfina Chaves, quien también celebró la victoria argentina compartiendo una publicación de un medio haciendo alusión a dicho triunfo. Su publicación tuvo además una particularidad por su vínculo artístico con Países Bajos, ya que interpretó a Máxima Zorreguieta, reina de Holanda, en una serie inspirada en su historia.

Ova Sabatini se sumó con una fotografía de todo el plantel y un mensaje dedicado a las flamantes campeonas: “¡¡¡Campeonas del mundo!!! ¡¡¡Qué orgullo chicas!!! ¡¡¡Gracias!!!”.

La celebración también llegó a las redes de Soledad Silveyra. La actriz compartió el afiche oficial difundido por la Federación Internacional de Hockey y expresó: “Felicitaciones chicas, con todo mi corazón”. Para completar su publicación eligió “La cumbia de los trapos”, de Yerba Brava.

Los mensajes de la política tras la consagración de Las Leonas

La repercusión por el tercer campeonato mundial del seleccionado argentino también alcanzó al ámbito político.

El presidente Javier Milei reaccionó al resultado a través de X con un breve mensaje: “¡Vamos Leonas carajo…!”.

A las felicitaciones se incorporaron además Patricia Bullrich, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias y Maxi Ferraro, quienes utilizaron sus respectivas redes sociales para destacar la actuación del seleccionado y celebrar el nuevo logro para el deporte nacional.

De esta manera, la victoria frente a Países Bajos no terminó con la definición en el estadio Wagener. El tercer título mundial de Las Leonas provocó una celebración que atravesó distintos ámbitos y convirtió a las redes sociales en una extensión de los festejos del equipo argentino.