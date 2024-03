La experiencia aterradora de Julieta Poggio: "Fue horrible"

Posteriormente, Juli empezó a recibir muchas preguntas y comentarios al respecto, por lo que decidió contar más detalles de lo que vivió en un video. "Yo no sabía lo que era, mi mejor amiga siempre me cuenta que le pasa todo el tiempo, que es muy feo, y yo no lo podía entender", confesó la figura.

"Fue horrible, estaba durmiendo la siesta con mi hermana Loli, era como que estaba despierta, pero dormida. Quería moverme o que ella se diera cuenta, agarrarle la mano para que me ayude a despertarme y no podía. Se me mezclaba el sueño con la realidad", detalló Poggio.

Entonces, ella se sinceró al compartir: "Duró poco por suerte, pero fue muy real y muy raro. Hasta que dije 'bueno, agarro todas mis fuerzas y me muevo hacia un costado', y ahí me pude levantar. Fue algo muy feo, y posta no se puede explicar si nunca o viviste. Es muy feo, pobre la gente que padece esto".

Sin dudarlo, Julieta Poggio comentó: "Pero tiene que tener una explicación, o sea, ¿por qué pasa? ¿Es por estrés? ¿Es porque estás muy dormido? La verdad es que no lo entiendo". Y por último expresó: "Es como que realmente no podés hablar, ni abrir los ojos, pero estás despierto. Rarísimo".