Juli Poggio respondió sin filtro a las críticas por su cambio estético: “No tengo que pedirle permiso a nadie”
La ex Gran Hermano rompió el silencio tras los comentarios que recibió por una modificación en su sonrisa.
En los últimos días, Julieta Poggio volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que muchos usuarios comentaran un cambio en su dentadura. La actriz y bailarina quedó en el centro del debate por una modificación estética, y decidió enfrentar las críticas públicamente.
En una entrevista con Intrusos, la ex participante de Gran Hermano se mostró contundente al referirse a un odontólogo que opinó sobre su tratamiento y compartió videos cuestionándola en redes sociales.
“Dudo que sea un odontólogo verdadero. Yo no iría a un odontólogo que lo único que hace es tener en su feed videos criticando a otros colegas. Subí algo de tu trabajo a ver si podés”, disparó Julieta, sin ocultar su enojo por la exposición que generó el tema.
Aunque admitió que este tipo de comentarios le afectan, también explicó los motivos detrás de su decisión y aclaró que se trató de algo completamente reversible. “Las quería probar, hice un procedimiento que vos podés probar y sacártelo y que tus dientes queden perfectos. Entonces quería probar, probé. Tengo un trabajo ahora que requiere planos muy de cerca que no podía tenerlas. Entonces me las saqué y listo”, explicó.
Finalmente, Poggio dejó en claro su postura frente a quienes opinan sobre su imagen y remarcó su derecho a decidir sobre su cuerpo. “Me parece que no tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento”, sostuvo con firmeza.
De esta manera, la influencer volvió a plantarse frente a las críticas y dejó en claro que no piensa dejar que los comentarios externos condicionen sus decisiones personales.
El episodio volvió a abrir el debate en redes sociales sobre la exposición pública de las figuras jóvenes y los constantes comentarios que reciben sobre su aspecto físico. En el caso de Julieta Poggio, no es la primera vez que su imagen genera repercusión, aunque una vez más dejó en claro que prioriza su comodidad y sus decisiones personales por encima de la opinión ajena.
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