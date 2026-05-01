Juli Poggio respondió sin filtro a las críticas por su cambio estético: “No tengo que pedirle permiso a nadie”

Finalmente, Poggio dejó en claro su postura frente a quienes opinan sobre su imagen y remarcó su derecho a decidir sobre su cuerpo. “Me parece que no tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento”, sostuvo con firmeza.

De esta manera, la influencer volvió a plantarse frente a las críticas y dejó en claro que no piensa dejar que los comentarios externos condicionen sus decisiones personales.

El episodio volvió a abrir el debate en redes sociales sobre la exposición pública de las figuras jóvenes y los constantes comentarios que reciben sobre su aspecto físico. En el caso de Julieta Poggio, no es la primera vez que su imagen genera repercusión, aunque una vez más dejó en claro que prioriza su comodidad y sus decisiones personales por encima de la opinión ajena.