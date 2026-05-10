Así fue el estreno de "Berlín Berlín" en la Calle Corrientes
Anoche, el Teatro Apolo se llenó de risas y aplausos en una función especial de "Berlín, Berlín", la exitosa comedia de Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras.
La emblemática avenida Corrientes vivió una noche de gala y mucha diversión con la función especial de "Berlín Berlín". La pieza, escrita originalmente por Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras, aterrizó en el Teatro Apolo precedida por un éxito arrollador en el continente europeo, y su debut en Buenos Aires no se quedó atrás, logrando una respuesta efervescente por parte de los espectadores argentinos.
Esta comedia no es una producción cualquiera; llega con el respaldo de haber sido galardonada con el prestigioso Premio Molière 2022 en la categoría de Mejor Comedia. La trama nos transporta directamente a los años de la Guerra Fría, pero lejos de los dramas históricos, propone una sátira desopilante que mezcla el espionaje con los enredos clásicos del género, apoyándose en un humor físico y un ritmo constante que no permite que el público deje de reír.
La historia de "Berlín Berlín" se sitúa en el Berlín Oriental, donde los protagonistas, Emma y Ludwig, tienen un objetivo claro: cruzar el Muro hacia la libertad. Para lograrlo, intentan aprovechar un departamento que oculta un pasadizo secreto. Sin embargo, el destino les juega una mala pasada cuando descubren que el propietario del lugar es un agente de la Stasi, quien, para colmo de males, termina enamorándose de Emma.
A partir de ese momento, lo que se suponía que era una huida estratégica deriva en una seguidilla de situaciones disparatadas. La obra se define como una pieza de humor físico que derriba fronteras a base de risas, donde se mezclan espías, soplones, delatores y una catarata de confusiones que mantienen la energía bien arriba hasta el último minuto.
La adaptación local cuenta con una dirección precisa a cargo de Corina Fiorillo, quien supo guiar a un elenco de primer nivel. El cuarteto protagónico está conformado por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto. El equipo se completa con las actuaciones de Lucía Adúriz, Daniel Campomenosi, Andrés Vicente y Marcelo Savignone, quienes recibieron una ovación cerrada al bajar el telón.
La función especial no solo brilló por lo que pasaba arriba del escenario, sino también por quiénes estaban sentados en las butacas. Entre las figuras destacadas que se acercaron a apoyar este estreno se encontraban Valeria Lynch, Lizy Tagliani, Agustín “Rada” Aristarán, Roberto Moldavsky y Julieta Nahir Calvo, entre muchísimos otros nombres del espectáculo nacional como Marcelo De Bellis, Jey Mammon y Leticia Siciliani.
Con una platea repleta de celebridades y un público que acompañó cada gag con aplausos, "Berlín Berlín" se posiciona como una de las propuestas más fuertes de la cartelera porteña para quienes buscan pasar un momento de desconexión total y mucha comedia. Sin dudas, una pieza que demuestra que, a pesar de los muros, el humor siempre encuentra un pasadizo para salir victorioso.
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