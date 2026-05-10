Así fue el estreno de "Berlín Berlín" en la Calle Corrientes

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A partir de ese momento, lo que se suponía que era una huida estratégica deriva en una seguidilla de situaciones disparatadas. La obra se define como una pieza de humor físico que derriba fronteras a base de risas, donde se mezclan espías, soplones, delatores y una catarata de confusiones que mantienen la energía bien arriba hasta el último minuto.

La adaptación local cuenta con una dirección precisa a cargo de Corina Fiorillo, quien supo guiar a un elenco de primer nivel. El cuarteto protagónico está conformado por Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto. El equipo se completa con las actuaciones de Lucía Adúriz, Daniel Campomenosi, Andrés Vicente y Marcelo Savignone, quienes recibieron una ovación cerrada al bajar el telón.

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La función especial no solo brilló por lo que pasaba arriba del escenario, sino también por quiénes estaban sentados en las butacas. Entre las figuras destacadas que se acercaron a apoyar este estreno se encontraban Valeria Lynch, Lizy Tagliani, Agustín “Rada” Aristarán, Roberto Moldavsky y Julieta Nahir Calvo, entre muchísimos otros nombres del espectáculo nacional como Marcelo De Bellis, Jey Mammon y Leticia Siciliani.

Con una platea repleta de celebridades y un público que acompañó cada gag con aplausos, "Berlín Berlín" se posiciona como una de las propuestas más fuertes de la cartelera porteña para quienes buscan pasar un momento de desconexión total y mucha comedia. Sin dudas, una pieza que demuestra que, a pesar de los muros, el humor siempre encuentra un pasadizo para salir victorioso.