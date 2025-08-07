Julieta Prandi, en el segundo día del juicio contra Claudio Contardi: "Podría estar diez metros bajo tierra"

Por su parte, el abogado de Prandi, Javier Baños, apuntó contra el intento de la defensa de Contardi de instalar que la denunciante actuó por intereses económicos: “Es una desviación del punto fundamental y central que es el abuso sexual con acceso carnal, que tiene una pena que va de ocho a 50 años de prisión”, explicó. Además, criticó las estrategias dilatorias del acusado: “Antes intentó poner palos en la rueda y evitar la realización del juicio porque sabe el resultado”.

El letrado fue contundente al referirse a la contundencia del expediente: “Lo aconsejaron muy mal. Todas las pruebas, evidencias, testigos y pericias dicen absolutamente todo lo contrario. En 30 años, nunca vi un expediente de abuso sexual con tanta evidencia”, aseguró.

La causa contra Contardi representa uno de los procesos más complejos y mediáticos de los últimos años vinculados a violencia de género en figuras públicas. El juicio continuará en los próximos días con más testimonios y elementos claves para la resolución del tribunal.