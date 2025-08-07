Julieta Prandi, en el segundo día del juicio contra Claudio Contardi: "Podría estar diez metros bajo tierra"
La actriz volvió a declarar en Campana y relató cómo fue reconstruir su vida tras años de violencia. Ortega, testigo clave, hablaría por Zoom.
La segunda jornada del juicio oral que enfrenta a Julieta Prandi con su exesposo Claudio Contardi tuvo lugar este jueves en el Tribunal N°2 de Campana. La actriz y modelo se presentó acompañada por su abogado Javier Baños, integrante del estudio de Fernando Burlando, y compartió con la prensa algunos detalles de su proceso personal.
La causa contra Contardi está caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado por haber provocado un grave daño en la salud mental de la víctima, con reiteración de hechos, y se trata de una instancia crucial tras años de batalla judicial.
Durante un cuarto intermedio en el recinto judicial, Prandi salió a hablar con los medios y se mostró conmovida: “Yo tengo varios micrófonos a mi disposición para contarlo, pero no las otras víctimas. Le agradezco a la prensa, a la gente que se acercó, aunque no trabaja en el medio”, expresó.
La conductora también evocó cómo fue rehacer su vida junto a sus hijos, en medio de las secuelas que dejó la relación con Contardi y las dificultades judiciales: “Emanuel llega a mi vida en 2020 y vivía en un departamento de 2x2 con mis hijos, sufriendo una atrocidad tras otra con la Justicia, mis hijos, la violencia que viví y las consecuencias que trajo”.
La audiencia de este jueves incluía como momento destacado la declaración testimonial de Emanuel Ortega, su actual pareja, quien hablaría por Zoom desde las 14. El músico es considerado una pieza clave en la reconstrucción emocional de Prandi. Al respecto, la actriz fue categórica sobre el acusado: “No tengo ninguna intención de cruzármelo o escuchar su voz. No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la vida que me tuve que replantear”, lanzó.
Por su parte, el abogado de Prandi, Javier Baños, apuntó contra el intento de la defensa de Contardi de instalar que la denunciante actuó por intereses económicos: “Es una desviación del punto fundamental y central que es el abuso sexual con acceso carnal, que tiene una pena que va de ocho a 50 años de prisión”, explicó. Además, criticó las estrategias dilatorias del acusado: “Antes intentó poner palos en la rueda y evitar la realización del juicio porque sabe el resultado”.
El letrado fue contundente al referirse a la contundencia del expediente: “Lo aconsejaron muy mal. Todas las pruebas, evidencias, testigos y pericias dicen absolutamente todo lo contrario. En 30 años, nunca vi un expediente de abuso sexual con tanta evidencia”, aseguró.
La causa contra Contardi representa uno de los procesos más complejos y mediáticos de los últimos años vinculados a violencia de género en figuras públicas. El juicio continuará en los próximos días con más testimonios y elementos claves para la resolución del tribunal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario