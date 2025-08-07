Interrumpieron el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi por una alarma de monóxido de carbono
El debate judicial debió ser suspendido por una presunta fuga de gas.
El juicio contra juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, comenzó su segunda audiencia este jueves, pero fue suspendida de manera inesperada. Según confirmó el abogado de la modelo, Javier Baños, una fuga de gas obligó a poner en pausa la jornada judicial.
El proceso legal, que se desarrolla en Zárate, comenzó el miércoles pasado, seis años después de que Prandi presentara la denuncia por abuso sexual y violencia de género contra Contardi. Y tras hacer público, en varias ocasiones, el calvario que atravesó.
Julieta Prandi brindó un conmovedor testimonio frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar. Después, se dirigió a los medios con gran emoción. “Es mucho dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario”, expresó la conductora.
El duro testimonio de Julieta Prandi sobre lo que vivió estos años
Al iniciar su exposición ante los jueces, Prandi fue contundente: “No sé si voy a poder abarcar todo lo que pasé. Fue mucho, de todos los colores”. Con estas palabras, dio comienzo a un relato que busca visibilizar el calvario que asegura haber vivido.
Al finalizar la primera audiencia, la actriz compartió sus sentimientos con la prensa. “Es mucho el dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario. Yo tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta. la pena máxima es de 50 años, con que le den 20 o 30 me quedo contenta”.
El juicio, que busca una pena máxima de 50 años para Contardi, continuará una vez que se resuelva el problema de la fuga de gas en el juzgado.
