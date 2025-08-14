Julieta Prandi habló de los "pedidos ridículos" de su ex y calificó al biógrafo de Javier Milei de "misógino"
La actriz dio una entrevista televisiva tras la condena de su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por abuso sexual. Además, cuestionó a Nicolás Márquez por desacreditar su denuncia.
Luego de que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual, Julieta Prandi habló en Telenoche sobre el pedido de prisión domiciliaria que realizó el nuevo abogado de su exmarido.
La modelo expresó: “Tengo mucha esperanza en que la Justicia no va a aceptar pedidos ridículos”. Además, agregó: “Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio, el cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”. Sin embargo, poco después de la entrevista, la Justicia le negó la solicitud a Contardi.
En su diálogo con Nelson Castro y el equipo de Eltrece, Prandi detalló el largo camino que implicó presentar la denuncia por abuso sexual contra su entonces marido. “No es no, adentro y fuera del matrimonio -remarcó-. Estar casada no quiere decir que te vas a convertir en un objeto que pueda ser usado como un envase”.
Asimismo, la actriz manifestó su objetivo a futuro: “Yo siento que las víctimas de violencia de género abrazaron esta causa como propia. Estoy tratando de que esto marque un precedente para que a otras no les sea tan difícil llegar a un juicio y encontrar justicia”.
Por otro lado, Prandi criticó duramente al escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, quien cuestionó su testimonio durante el juicio contra Contardi a través de un posteo en su cuenta de X, aunque luego lo borró. “Lo poco que leí me espantó. Me pareció un misógino y violento. Si son ciertas las causas que figuran, es un ser repudiable y abusivo”, afirmó.
Además, añadió: “Meterse con cualquier víctima de violencia de género, desde la ignorancia total, la misoginia y el machismo, me provoca asco“.
Luego de las declaraciones de Márquez, Emanuel Ortega —pareja de Prandi desde hace cinco años— publicó un descargo en redes sociales. Sobre la reacción de su pareja, la actriz señaló: “No tiene que ver con lo romántico, sino con ser un hombre, buena persona y empático. Vos no podés leer una cosa así y no sentir desprecio por esa persona. Es repudiable por donde lo mires”.
Para finalizar, Julieta mostró su gratitud por la repercusión del caso y enfatizó la importancia de la visibilización para la lucha contra la violencia de género. “Ahora, mi sueño es que (Contardi) cumpla los 19 años en prisión, que sea testigo y habitante del infierno que fue lo que él me regaló casi 20 años”, concluyó.
