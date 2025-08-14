Julieta Prandi habló de los "pedidos ridículos" de su ex y calificó al biógrafo de Javier Milei de "misógino"

Además, añadió: “Meterse con cualquier víctima de violencia de género, desde la ignorancia total, la misoginia y el machismo, me provoca asco“.

image

Luego de las declaraciones de Márquez, Emanuel Ortega —pareja de Prandi desde hace cinco años— publicó un descargo en redes sociales. Sobre la reacción de su pareja, la actriz señaló: “No tiene que ver con lo romántico, sino con ser un hombre, buena persona y empático. Vos no podés leer una cosa así y no sentir desprecio por esa persona. Es repudiable por donde lo mires”.

Para finalizar, Julieta mostró su gratitud por la repercusión del caso y enfatizó la importancia de la visibilización para la lucha contra la violencia de género. “Ahora, mi sueño es que (Contardi) cumpla los 19 años en prisión, que sea testigo y habitante del infierno que fue lo que él me regaló casi 20 años”, concluyó.