Julieta Prandi volvió a pedir que Claudio Contardi abone la manutención de sus hijos: el mensaje a la Justicia

La causa por abuso y violencia contra Contardi

En paralelo, la causa penal contra Contardi señala que los hechos denunciados ocurrieron entre 2015 y 2018, aunque la investigación formal comenzó en 2021 tras la denuncia radicada ante la UFI N°4 de Escobar.

Dentro de su testimonio, la modelo relató que el control sobre su vida se profundizó cuando se trasladaron a un country en Escobar, donde —según sostuvo— fue apartada de su círculo cercano, perdió independencia y se vio obligada a cambiar su número telefónico.

Respecto a los abusos, indicó que comenzaron después del nacimiento del primer hijo de la pareja y que previamente ya existían episodios de maltrato verbal durante el embarazo.

Con el correr del tiempo, el sometimiento habría aumentado. Prandi declaró que su entonces marido la forzaba cuando ella se negaba a mantener relaciones y la hostigaba con frases como “¿Estás con alguien, putita?”, lo que le generaba temor al escucharlo llegar.

Asimismo, afirmó que sus padres solo pudieron conocer al segundo hijo cuando el niño tenía cuatro años. “Contardi hacía alarde de ser pai de la religión umbanda y con ello la obligaba a que le diga, minuto a minuto, lo que había hecho en el día, refiriéndole que si ella no sabía, que él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa”, indica un fragmento del expediente.

Entre los episodios denunciados también aparecen amenazas como “si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” y “no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”, además de referencias a “escribir su testamento” y la falsa afirmación de que padecía “un cáncer en el estómago”.

Tras conocerse la sentencia, el 12 de febrero se desarrolló una audiencia relacionada con el recurso de casación presentado por la defensa del empresario.

De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, el planteo estuvo enfocado principalmente en el pedido de un juicio por jurados y en la presunta indefensión del acusado.

Durante esa instancia ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense participaron la defensa, los representantes legales de Prandi y el fiscal, y al finalizar se otorgó la palabra tanto a la modelo como al imputado.

Finalmente, el fiscal rechazó los argumentos expuestos por la defensa, que insistió en la falta de un juicio por jurados y en la supuesta vulneración del derecho de defensa.

Por su parte, los abogados de Prandi calificaron ese planteo como ”un exabrupto jurídico", al sostener que en la etapa preparatoria del proceso el propio Contardi y su defensor habían desistido de la posibilidad de ser juzgados por un jurado popular.