K4OS amplía su gira tras el furor en el Gran Rex y apunta a un cierre de año histórico
La girl band K4OS agotó 11 funciones y sumó nuevas fechas para marzo en el Gran Rex. El crecimiento del grupo alimenta los planes para un gran final de gira.
El fenómeno de K4OS no conoce techos. Tras el éxito rotundo de sus presentaciones en el Teatro Gran Rex con su álbum debut 4EVER, el grupo confirmó nuevas funciones para seguir expandiendo su gira en Buenos Aires. La banda, que combina estética pop con espíritu K-pop, ya logró agotar sus primeros 11 conciertos.
¿El salto al Arena en diciembre?
Ante el crecimiento sostenido de la comunidad de seguidores y la "marea violeta" que colmó el centro porteño en cada fecha, en el entorno del grupo ya se baraja una posibilidad ambiciosa para coronar el 2026.
Según pudo saberse, la producción analiza seriamente la posibilidad de cerrar el año en el Arena de Villa Crespo en el mes de diciembre. Este salto a un estadio con mayor capacidad marcaría la consagración definitiva del cuarteto, permitiendo una puesta en escena aún más ambiciosa que la desplegada en el Gran Rex, donde ya destacaron con efectos especiales y múltiples cambios de vestuario.
Nuevas fechas y entradas
Mientras los planes para diciembre comienzan a tomar forma, los fans ya tienen nuevas citas confirmadas para el otoño:
Nuevas funciones: 27 y 28 de marzo.
Preventa: Miércoles 25 de febrero a las 12 hs a través del sitio Tu Entrada.
Venta general: Viernes 27 de febrero.
Beneficios: Habrá financiación en seis cuotas sin interés para clientes del banco BBVA.
