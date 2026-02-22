K4OS amplía su gira tras el furor en el Gran Rex y apunta a un cierre de año histórico

K4OS K4OS

Según pudo saberse, la producción analiza seriamente la posibilidad de cerrar el año en el Arena de Villa Crespo en el mes de diciembre. Este salto a un estadio con mayor capacidad marcaría la consagración definitiva del cuarteto, permitiendo una puesta en escena aún más ambiciosa que la desplegada en el Gran Rex, donde ya destacaron con efectos especiales y múltiples cambios de vestuario.