Supuesto narco murió en Gesell tras caer de su moto en un médano

El conmovedor pedido de la familia de la influencer tras el duro accidente en Villa Gesell

La preocupación crece minuto a minuto en torno al estado de salud de Florencia Rastelli Mella, la influencer y empresaria platense que sufrió un violento accidente mientras se encontraba en Villa Gesell. La joven permanece internada con pronóstico reservado y, desde su cuenta oficial de Instagram, compartieron un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó.

“Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mi. Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992″, publicaron en las historias de la red social, junto a una imagen suya. El posteo estuvo acompañado por una cadena de oración en la que familiares, amigos y seguidores se unieron para pedir por su pronta recuperación.

La emprendedora, oriunda de La Plata y creadora de una reconocida marca de perfumes para el hogar, se encontraba en la Costa Atlántica por compromisos laborales. Días antes del accidente había compartido contenido en sus redes mostrando cómo era trabajar en plena temporada de verano y recorriendo los locales de su firma en distintos puntos turísticos.

El siniestro ocurrió el domingo, cuando viajaba como acompañante en un vehículo UTV que protagonizó un vuelco. A raíz del impacto, Rastelli salió despedida y quedó atrapada debajo de la estructura. Las lesiones fueron múltiples y de gravedad.

En primera instancia fue trasladada al hospital local de Villa Gesell, donde ingresó inconsciente, con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano. Debido a la complejidad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece en terapia intensiva.

Fuentes oficiales detallaron al medio 0223 que presenta “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

El pronóstico continúa siendo reservado. Mientras tanto, la Policía trabaja para establecer las causas que desencadenaron el vuelco, que aún no fueron esclarecidas.

En medio de la incertidumbre, el pedido difundido en redes sociales se convirtió en un símbolo de esperanza para su comunidad digital, que sigue minuto a minuto cualquier novedad sobre su evolución y multiplica los mensajes de apoyo.