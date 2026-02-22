Tras el furor del Gran Rex, K4os anunció nuevas fechas: cómo conseguir las entradas

Embed - Move Concerts Argentina on Instagram: " ¡K-K-K-WHATTTT! ¡NOS VEMOS EN M4RZO Después de 11 funciones SOLD OUT, @k4os.oficial suma dos funciones más en el Teatro Gran Rex. NUEVAS FECHAS 27 y 28 de marzo Preventa BBVA: Miércoles 25 de febrero a las 12pm. Venta General: Viernes 27 de febrero a las 12pm. Tickets exclusivamente a través de @tuentrada ¡Si sos cliente @bbva_argentina, aprovechá 6 cuotas sin interés!" View this post on Instagram

Sobre el escenario, las coreografías y el vestuario fueron grandes protagonistas, acompañando una puesta pensada al detalle que reforzó el vínculo entre la banda y su público, que respondió con cánticos y una participación constante durante toda la noche.