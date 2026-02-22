Tras el furor del Gran Rex, K4os anunció nuevas fechas: cómo conseguir las entradas
Luego del éxito rotundo de sus primeros shows presentando 4EVER, el grupo confirmó nuevos conciertos y amplía su gira en Buenos Aires.
Después de sus primeras presentaciones en el Teatro Gran Rex con su álbum debut 4EVER, K4OS volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar nuevas funciones tras el éxito absoluto de ventas. La girl band argentina, que combina estética pop y espíritu K-pop, ya había agotado sus primeros 11 conciertos, consolidando un fenómeno que no deja de crecer.
Las nuevas fechas confirmadas serán el 27 y 28 de marzo, ampliando así una serie de shows que rápidamente se convirtió en uno de los eventos musicales juveniles más convocantes del momento.
Durante las presentaciones iniciales, una verdadera marea violeta —color que identifica tanto al disco debut como a la esencia del grupo— copó las inmediaciones del teatro. Desde las filas en la calle hasta el interior de la sala, los fans replicaron outfits, coreografías y conceptos visuales, convirtiendo cada recital en una experiencia colectiva cargada de energía y entusiasmo.
Sobre el escenario, las coreografías y el vestuario fueron grandes protagonistas, acompañando una puesta pensada al detalle que reforzó el vínculo entre la banda y su público, que respondió con cánticos y una participación constante durante toda la noche.
Las entradas para los nuevos shows estarán disponibles a través del sitio oficial de Tu Entrada. La preventa comenzará el miércoles 25 de febrero a las 12 hs, mientras que la venta general se habilitará el viernes 27. Además, habrá financiación en seis cuotas sin interés con banco BBVA, facilitando el acceso para los fans que quieran ser parte de esta nueva etapa del fenómeno K4OS.
El anuncio confirma el gran presente del grupo, que en pocos meses logró construir una identidad sólida y una comunidad de seguidores cada vez más fiel. Con una propuesta visual y musical que conecta directamente con las nuevas generaciones, K4OS se posiciona como una de las apuestas más fuertes del pop argentino actual, marcando un crecimiento sostenido que promete seguir sumando capítulos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario