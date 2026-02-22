Premios BAFTA 2026: lista completa de ganadores de la Academia británica
Este domingo 22 de febrero se llevaron a cabo los conocidos como "Oscar británicos" dejando ganadores sorpresa de camino a los premios de Hollywood.
Los premios Oscar 2026 son de los más esperados de la temporada de premios y, quizás, de la historia de la Academia por dos simples razones: son los galardones más importantes del cine y los Premios BAFTA acaban de modificar todas las estadísticas e impresiones que se especulaban sobre lo que sucedería el próximo 15 de marzo. Esto es porque este domingo, la Academia de cine británica celebró su edición número 79 de estos galardones en el Royal Festival Hall, dentro del Southbank Centre de Londres con ganadores que fueron una total sorpresa.
Después de los Critics Choice Awards, los Premios Emmy y los Golden Globes, el camino hacia el Oscar estaba claro con ciertos favoritos. Pero ahora, la asociación de cine que dirige el Príncipe William, quien también estaba presente en la ceremonia, dejó varias sorpresas. Por eso, acá te presentamos, uno por uno, todos los ganadores siendo "Hamnet" de Paul Mescal y Jessie Buckley la más nominada de esta temporada.
Lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026
La industria cinematográfica global puso sus ojos en la capital británica este domingo 22 de febrero. El imponente Royal Festival Hall, ubicado en el Southbank Centre de Londres, fue el escenario elegido para una nueva edición de los Premios BAFTA, el máximo galardón otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. En una decisión estratégica, la Academia adelantó su calendario habitual, logrando posicionarse antes que otras citas de alto perfil como los Premios Oscar o los SAG Awards, marcando así el rumbo definitivo de la temporada de premios.
La ceremonia, que se desarrolló en un clima de profunda celebración y amor por el séptimo arte, estuvo bajo la conducción del carismático actor Alan Cumming, quien capitaneó una gala definida por la competitividad y la calidad de las producciones nominadas. Entre los títulos que lideraron la carrera, destacaron películas que ya han comenzado a dejar una huella imborrable en la historia del certamen.
Uno de los hitos más resonantes de la noche fue el desempeño de la película "Hamnet". La cinta logró convertirse en el largometraje dirigido por una mujer con la mayor cantidad de nominaciones en toda la historia de los BAFTA, un dato que subraya la creciente relevancia y reconocimiento de las directoras en la industria actual. Por otro lado, la producción "Una batalla tras otra" se consolidó como una de las grandes favoritas al conseguir presencia en catorce categorías distintas, dominando gran parte del pulso de la ceremonia.
Mejor película
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra - GANADORA
Valor sentimental
Sinners
Mejor película británica
28 años después
La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)
Bridget Jones: loca por él
Die My Love
H de halcón
Hamnet - GANADORA
Incontrolable (I Swear)
Mr. Burton
Pillion
Steve
Mejor dirección
Yorgos Lanthimos, por Bugonia
Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra - GANADOR
Joachim Trier, por Valor sentimental
Ryan Coogler, por Sinners
Mejor actriz protagonista
Jessie Buckley, por Hamnet - GANADORA
Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Chase Infiniti, por Una batalla tras otra
Renate Reinsve, por Valor sentimental
Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor protagonista
Robert Aramayo, por Incontrolable (I Swear) - GANADOR
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B Jordan, por Sinners
Jesse Plemons, por Bugonia
Mejor actriz de reparto
Odessa A'zion, por Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Wunmi Mosaku, por Sinners - GANADORA
Carey Mulligan, por La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Emily Watson, por Hamnet
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Paul Mescal, por Hamnet
Peter Mullan, por Incontrolable (I Swear)
Sean Penn, por Una batalla tras otra - GANADOR
Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
Premio a la estrella emergente
Miles Caton
Chase Infiniti
Robert Aramayo - GANADOR
Archie Madekwe
Posy Sterling
Mejor guion original
Incontrolable (I Swear)
Marty Supreme
El Agente Secreto
Valor sentimental
Sinners - GANADORA
Mejor guion adaptado
La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)
Bugonia
Hamnet
Una batalla tras otra - GANADORA
Pillion
Mejor debut de un guionista, director o productor británico
The Ceremony
La sombra de mi padre - GANADORA
Pillion
A want in Her
Wasteman
Mejor película de habla no inglesa
Un simple accidente
El agente Secreto
Sentimental Value - GANADORA
Sirt
La voz de Hind
Mejor documental
2000 metros hasta Andriivka
Apocalipsis en los trópicos
Cover-Up: Un periodista en las trincheras
Mr. Nobody contra Putin - GANADOR
La vecina perfecta
Mejor película de animación
Elio
Little Amélie
Zootopia 2 - GANADORA
Cine infantil y familiar
Arco
Boong - GANADORA
Lilo y Stitch
Zootopia 2
Mejor casting
Incontrolable (I Swear) - GANADORA
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Sinners
Mejor fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otra - GANADORA
Sinners
Sueños de trenes
Mejor diseño de vestuario
Frankenstein - GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked 2
Mejor montaje
F1
Una casa llena de dinamita
Marty Supreme
Una batalla tras otra - GANADORA
Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
Frankenstein - GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked 2
Mejor banda sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners - GANADORA
Mejor diseño de producción
Frankenstein - GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Mejores efectos visuales
Avatar: Fuego y ceniza - GANADORA
F1
Frankenstein
Cómo entrenar a tu dragón
Laberinto en llamas
Mejor sonido
F1 - GANADORA
Frankenstein
Una batalla tras otra
Sinners
Warfare
