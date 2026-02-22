MinutoUno

Premios BAFTA 2026: lista completa de ganadores de la Academia británica

Este domingo 22 de febrero se llevaron a cabo los conocidos como "Oscar británicos" dejando ganadores sorpresa de camino a los premios de Hollywood.

Los premios Oscar 2026 son de los más esperados de la temporada de premios y, quizás, de la historia de la Academia por dos simples razones: son los galardones más importantes del cine y los Premios BAFTA acaban de modificar todas las estadísticas e impresiones que se especulaban sobre lo que sucedería el próximo 15 de marzo. Esto es porque este domingo, la Academia de cine británica celebró su edición número 79 de estos galardones en el Royal Festival Hall, dentro del Southbank Centre de Londres con ganadores que fueron una total sorpresa.

Después de los Critics Choice Awards, los Premios Emmy y los Golden Globes, el camino hacia el Oscar estaba claro con ciertos favoritos. Pero ahora, la asociación de cine que dirige el Príncipe William, quien también estaba presente en la ceremonia, dejó varias sorpresas. Por eso, acá te presentamos, uno por uno, todos los ganadores siendo "Hamnet" de Paul Mescal y Jessie Buckley la más nominada de esta temporada.

Lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026

La industria cinematográfica global puso sus ojos en la capital británica este domingo 22 de febrero. El imponente Royal Festival Hall, ubicado en el Southbank Centre de Londres, fue el escenario elegido para una nueva edición de los Premios BAFTA, el máximo galardón otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. En una decisión estratégica, la Academia adelantó su calendario habitual, logrando posicionarse antes que otras citas de alto perfil como los Premios Oscar o los SAG Awards, marcando así el rumbo definitivo de la temporada de premios.

La ceremonia, que se desarrolló en un clima de profunda celebración y amor por el séptimo arte, estuvo bajo la conducción del carismático actor Alan Cumming, quien capitaneó una gala definida por la competitividad y la calidad de las producciones nominadas. Entre los títulos que lideraron la carrera, destacaron películas que ya han comenzado a dejar una huella imborrable en la historia del certamen.

Uno de los hitos más resonantes de la noche fue el desempeño de la película "Hamnet". La cinta logró convertirse en el largometraje dirigido por una mujer con la mayor cantidad de nominaciones en toda la historia de los BAFTA, un dato que subraya la creciente relevancia y reconocimiento de las directoras en la industria actual. Por otro lado, la producción "Una batalla tras otra" se consolidó como una de las grandes favoritas al conseguir presencia en catorce categorías distintas, dominando gran parte del pulso de la ceremonia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Variety/status/2025657844612153664&partner=&hide_thread=false

Mejor película

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Valor sentimental

Sinners

Mejor película británica

28 años después

La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)

Bridget Jones: loca por él

Die My Love

H de halcón

Hamnet - GANADORA

Incontrolable (I Swear)

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor dirección

Yorgos Lanthimos, por Bugonia

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra - GANADOR

Joachim Trier, por Valor sentimental

Ryan Coogler, por Sinners

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckley, por Hamnet - GANADORA

Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Chase Infiniti, por Una batalla tras otra

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor protagonista

Robert Aramayo, por Incontrolable (I Swear) - GANADOR

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B Jordan, por Sinners

Jesse Plemons, por Bugonia

Mejor actriz de reparto

Odessa A'zion, por Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Wunmi Mosaku, por Sinners - GANADORA

Carey Mulligan, por La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Emily Watson, por Hamnet

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Paul Mescal, por Hamnet

Peter Mullan, por Incontrolable (I Swear)

Sean Penn, por Una batalla tras otra - GANADOR

Stellan Skarsgård, por Valor sentimental

Premio a la estrella emergente

Miles Caton

Chase Infiniti

Robert Aramayo - GANADOR

Archie Madekwe

Posy Sterling

Mejor guion original

Incontrolable (I Swear)

Marty Supreme

El Agente Secreto

Valor sentimental

Sinners - GANADORA

Mejor guion adaptado

La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)

Bugonia

Hamnet

Una batalla tras otra - GANADORA

Pillion

Mejor debut de un guionista, director o productor británico

The Ceremony

La sombra de mi padre - GANADORA

Pillion

A want in Her

Wasteman

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente

El agente Secreto

Sentimental Value - GANADORA

Sirt

La voz de Hind

Mejor documental

2000 metros hasta Andriivka

Apocalipsis en los trópicos

Cover-Up: Un periodista en las trincheras

Mr. Nobody contra Putin - GANADOR

La vecina perfecta

Mejor película de animación

Elio

Little Amélie

Zootopia 2 - GANADORA

Cine infantil y familiar

Arco

Boong - GANADORA

Lilo y Stitch

Zootopia 2

Mejor casting

Incontrolable (I Swear) - GANADORA

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Sinners

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Sinners

Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked 2

Mejor montaje

F1

Una casa llena de dinamita

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked 2

Mejor banda sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners - GANADORA

Mejor diseño de producción

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza - GANADORA

F1

Frankenstein

Cómo entrenar a tu dragón

Laberinto en llamas

Mejor sonido

F1 - GANADORA

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Warfare

