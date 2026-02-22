Premios BAFTA 2026: lista completa de ganadores de la Academia británica

Los premios Oscar 2026 son de los más esperados de la temporada de premios y, quizás, de la historia de la Academia por dos simples razones: son los galardones más importantes del cine y los Premios BAFTA acaban de modificar todas las estadísticas e impresiones que se especulaban sobre lo que sucedería el próximo 15 de marzo. Esto es porque este domingo, la Academia de cine británica celebró su edición número 79 de estos galardones en el Royal Festival Hall, dentro del Southbank Centre de Londres con ganadores que fueron una total sorpresa.