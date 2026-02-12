Furor por K4OS: tras agotar 10 Gran Rex, la banda sumó una nueva función
La girl band argentina es un suceso imparable. Tras la "marea violeta" en Calle Corrientes, las K4OS anunciaron un show extra para el 18 de febrero.
El fenómeno K4OS no tiene techo. Luego de inaugurar su histórica residencia en el Teatro Gran Rex con un fin de semana a sala llena y una puesta en escena impactante, la girl band argentina confirmó lo que sus miles de seguidores esperaban: debido a la demanda total, sumaron una nueva función.
El grupo integrado por Tau, Ine, Mechi y Lily, que ya tenía agotadas las 10 fechas originales programadas para febrero, agregó un show más para el martes 18 de febrero. De esta manera, el cuarteto inspirado en el K-pop consolida su estatus como la revelación musical del momento en la calle Corrientes.
Cuándo y dónde comprar las entradas de K4OS
La venta general para esta nueva función (la número 11 de la saga) comenzará este jueves 12 de febrero a las 12:00 horas.
Plataforma: Los tickets se podrán adquirir únicamente a través del sitio web oficial de Tu Entrada.
Beneficios: Habrá una promoción de 6 cuotas sin interés para clientes del banco BBVA.
Una "marea violeta" en el teatro
El debut de la banda el pasado fin de semana fue una demostración de poder de convocatoria. Producido por Move Concerts y dirigido por Tato Fernández, el espectáculo presentó oficialmente el álbum "4EVER" con una estética ambiciosa que incluyó nueve cambios de vestuario, fuegos artificiales y un despliegue coreográfico de alto impacto.
El público adolescente tiñó de violeta las inmediaciones del Obelisco, coreando hits como "Caos (RMX)", "Mente en Blanco" y la balada "4EVER", confirmando el paso de la banda del universo digital a los grandes escenarios.
