¿Kanye West le salvó la vida a Taylor Swift de Sean Combs y Beyoncé?

Ante esto, el conocimiento del caso derivó en varias teorías realizadas tanto por los medios como por los internautas y una de ellas involucra a Taylor Swift y Kanye West. Todo se remonta al 2009 cuando el rapero y productor musical avergonzó a la cantante del momento en los MTV Video Music Awards, un hecho que los convirtió en enemigos públicos. Lo cierto es que, cuando Taylor fue coronada como la dueña del mejor video femenino por "You belong with me", Kanye subió al escenario, la interrumpió y la avergonzó delante de todos.