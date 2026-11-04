Karol G presentará su nuevo álbum en un show exclusivo por TikTok LIVE: a qué hora verlo desde Argentina



En junio de 2025, durante el lanzamiento de Tropicoqueta, la artista también protagonizó distintas iniciativas dentro de la aplicación, entre ellas un efecto de inteligencia artificial, marcos temáticos para los perfiles y una clasificación de países según las reproducciones de contenido relacionado con el disco.

Desde TikTok destacaron la importancia de la cantante para el descubrimiento de música latina. Eduardo Praça, responsable de Artist Partnership US Latin & Latam, expresó: "Los artistas latinos son uno de los motores más poderosos de descubrimiento musical en TikTok, y KAROL G está en el centro de ese movimiento. Sus fans en TikTok no solo escuchan, sino que crean, celebran y están presentes en cada capítulo de su trayectoria. Con TikTok LIVE estamos uniendo la creatividad, el fandom y la conexión en vivo para dar a los fans un asiento de primera fila a los momentos más grandes de sus artistas favoritos".

La transmisión se realizará a través de TikTok LIVE Premiere, una propuesta que busca conectar a los artistas con sus comunidades en tiempo real. Durante el show, los espectadores podrán compartir sus reacciones y comentarios mientras siguen la presentación desde distintos lugares del mundo.