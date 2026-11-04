La inesperada reacción de Cher después de que Michael Douglas cuestionara su victoria en los Oscar

Fue entonces cuando Douglas intervino para destacar el trabajo de su compañera en Atracción fatal, el thriller de 1987 que ambos protagonizaron bajo la dirección de Adrian Lyne. “Ella debió haber ganado por Atracción fatal”, sostuvo el actor, en referencia a la interpretación de Close como Alex Forrest, el personaje que desarrolla una obsesión con el abogado Dan Gallagher, interpretado por Douglas.

El actor también recordó que aquella había sido la cuarta candidatura de Close y que, en esa misma edición, Cher terminó llevándose el premio por Hechizo de luna. La reacción de Graham Norton fue inmediata: “Ah, vaya”. Douglas redobló la apuesta con ironía: “Lo sé. Eso fue lo que todos dijimos”.

La conversación continuó entre risas cuando Naomi Ackie lanzó: “¡Qué indirecta! ¡Qué indirecta, amigo!”. Por su parte, Norton sumó otro comentario humorístico: “Pero Cher se puso algunas canas en el pelo, así que ahí lo tienen”.