La inesperada reacción de Cher después de que Michael Douglas cuestionara su victoria en los Oscar
El actor sostuvo que Glenn Close merecía llevarse la estatuilla en 1988 por Atracción fatal, en lugar de la cantante.
Una opinión de Michael Douglas sobre los premios Oscar volvió a poner en discusión una de las victorias más recordadas de aquella ceremonia. El actor aseguró que Glenn Close tendría que haber ganado la estatuilla a Mejor Actriz en 1988 por su papel en Atracción fatal, en lugar de Cher, quien fue reconocida por su trabajo en Hechizo de luna.
Sus declaraciones se produjeron durante una entrevista televisiva y no pasaron inadvertidas entre los presentes. Incluso generaron comentarios y bromas en el estudio, mientras que los espectadores tuvieron distintas reacciones ante la postura del protagonista de Bajos instintos.
Tras la repercusión de sus palabras, Cher decidió responder. A sus 80 años, la cantante hizo llegar su postura a través de su representante, quien eligió una breve declaración para dejar en claro que el comentario de Douglas no había provocado un conflicto entre ellos.
Qué dijo Cher tras los dichos de Michael Douglas sobre su Oscar
“Cher adora a Michael Douglas”, declaró el portavoz de la artista a Entertainment Weekly. Con esa frase, la cantante evitó entrar en una polémica y dejó en evidencia que las declaraciones de su colega no modificaron el vínculo de afecto que mantiene con él.
El comentario de Douglas había surgido durante su participación en The Graham Norton Show, emitido el 30 de octubre. El actor compartió el programa con Glenn Close, Kieran Culkin y Naomi Ackie. Durante la charla, la actriz recordó con humor que recibió ocho nominaciones competitivas al Oscar sin conseguir una victoria y comentó que los integrantes de la Academia “probablemente ya no quieren sentirse culpables”.
Fue entonces cuando Douglas intervino para destacar el trabajo de su compañera en Atracción fatal, el thriller de 1987 que ambos protagonizaron bajo la dirección de Adrian Lyne. “Ella debió haber ganado por Atracción fatal”, sostuvo el actor, en referencia a la interpretación de Close como Alex Forrest, el personaje que desarrolla una obsesión con el abogado Dan Gallagher, interpretado por Douglas.
El actor también recordó que aquella había sido la cuarta candidatura de Close y que, en esa misma edición, Cher terminó llevándose el premio por Hechizo de luna. La reacción de Graham Norton fue inmediata: “Ah, vaya”. Douglas redobló la apuesta con ironía: “Lo sé. Eso fue lo que todos dijimos”.
La conversación continuó entre risas cuando Naomi Ackie lanzó: “¡Qué indirecta! ¡Qué indirecta, amigo!”. Por su parte, Norton sumó otro comentario humorístico: “Pero Cher se puso algunas canas en el pelo, así que ahí lo tienen”.
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